Pour l’événement Mobicity, organisé par la Ville de Mouscron, le cœur de la cité n’était pas accessible aux voitures.

Sur la Grand-Place, le groupe de percussions Z’blam a accueilli les participants de la course à pied (deux parcours de 10 et 20 km étaient proposés), ainsi que les cyclistes ayant participé à la balade de 24km, au rythme des roulements de tambours sur des fûts en métal. Ensuite, dans l’ensemble du centre-ville, une multitude d’activités étaient mises en place, essentiellement dans l’intention de sensibiliser au mode de déplacement à deux-roues. La journée s’est déroulée dans une ambiance idyllique, malgré "lapolémique" entre les commerçants du centre-ville et les cyclistes.

«Nous préférons prévenir qu’interdire!»

Pour rappel, les autorités communales ont décidé d’interdire les déplacements à vélo et en trottinette dans l’hypercentre mouscronnois (Rénovation urbaine, Grand-Place et Petite rue). Le GRACQ (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes au Quotidien) s’était mobilisé pour que cette interdiction soit réétudiée. " Nous pensons que la ville de Mouscron a choisi la facilité en interdisant les vélos dans cette zone de la ville , confie Vincent Delécluse, membre du groupe. Nous nous battons pour travailler sur la pédagogie afin de faire cohabiter les cyclistes et commerçants, plutôt que d’arriver à des mesures drastiques, telles que cette interdiction. Notre combat aujourd’hui est d’inciter les autorités à revenir sur leur décision, c’est pourquoi nous invitons les citoyens à exprimer leurs remarques aux membres décisionnaires via l’adresse velo@mouscron.be "

Et Christophe, un passant, d’ajouter: " J’ai toujours emprunté ces rues à vélo. Il fut un temps où des personnes étaient mobilisées pour veiller aux incivilités commises par les cyclistes, entre autres, mais je trouve exagéré de pratiquer une interdiction totale, surtout quand on veut être une ville cyclable! "