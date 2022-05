Fedasil, un dossier «difficile et douloureux»

En 2019, le Refuge rouvrait ses portes aux demandeurs d’asile, après une parenthèse Bridgestock en 2016-2017. « Accueillir les réfugiés dans un cadre et des conditions décentes, c’est important. Mais dans un quartier populaire et densément peuplé avec si peu de préparation, ça ne pouvait pas prendre », estime Jean-Michel Joseph. « Jusqu’à l’arrêté de la bourgmestre, la police est intervenue 500 fois, à l’extérieur ou à l’intérieur du centre. La direction n’avait pas conscience des règles qu’il fallait mettre en place pour empêcher les débordements. Ils contrôlent désormais les accès et ont désigné un responsable sécurité. Mais la mesure phare, c’était la réduction du nombre de résidents. On ne s’entend toujours pas sur ce sujet avec Fedasil, même si nos rapports se sont adoucis. » Depuis l’arrêté, le nombre d’interventions a drastiquement diminué. Pas le nombre de demandeurs d’asile. « On voit des riverains qui quittent le quartier. La présence du centre a modifié le quartier, c’est indéniable », conclut le chef de corps.