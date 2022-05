Festivals: des régionaux en Hainaut, du belge en France

Plus mainstream, le Ronquières Festival, qui a eu lieu l’an dernier, annonce Orelsan, Riles, Saskia, Berywam, Gambi, Moji et Sboy, Emma Peters, Todiefar (vendredi 5/08), Julien Doré, Eddy De Pretto, Josju, Le Noiseur, Louane, Bandit Bandit, Delta, Noé Preszow, Synapson, Doria D. (samedi 6/08), Aprile, Fùgù Mango, dEUS, Muusti, Goose, Snow Patrol, Travis, The Liminanas, Portland, Moonstone, Ykons (dimanche 7/08).

À Thuin, la dixième édition de Scène sur Sambre (du vendredi 26 août au dimanche 28 août, réunira Henri PFR, Calumny, Koba LaD, Zola, PLK, Calogero, Doria D, 47TER, Soso Manes, ZKR, Emma Peters, Alex Germys, Yanso, Hooders, Charles ou encore Mustii.

À Mons, le Festival au Carré attend Tim Dup (2/07), Triggerfinger (3/07), Harold Lopez Nussa (4/07), Amadaou et Mariam (5/07), Arnauud Rebotini + La Jungle (6/07).

Danko Jones, Lofofora et Sidilarsen constituent les têtes d’affiche du Park Rock Festival de Baudour le dimanche 14 août (avec aussi 7Weeks, Giac Taylor, Krakin’Kellys, Mingawash, Klaws, Pogo Bastard) tandis que la journée du samedi 13 août verra se succéder su scène huit groupes de cover: Les Slaches, Fireball, Substitute, From the road, les Anglais de Gun’s Roses Experience, les Français de Fuzz Top, les Hongrois de Kiss Forever Band et les Lituaniens de Regina. On vous laisse deviner à quelles formations ils rendent hommage; pour les derniers cités, c’est Queen…

À Août en éclats , le samedi 27 août à Soignies, on verra Cali, Coline & Toitoine, Konoba, R.Can, The Stanfords, Pico, Kermesz à l’Est, etc. Et c’est gratuit !

Des petits Belges dans les Hauts de France

Côté français, le Main Square d’Arras ( du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet) est devenu un incontournable. On y retrouvera cette année Alan Walker, Almots Lovers, Angèle, Black Eyes Peas, Bastaa!, Bekar, Caballero vs (?) JeanJass, Charbon, Feu Chatterton, Henri PF4, George Ezra, La Femme, Lena Deluxe, Marcel et son orchestre, Louane, Purple Disco Machine, Okala, LP, Pixies, M, Skip the use, SCH, Sting, Sum 41, Tones and I, Vald, Purple Disco Machine, The Breakfast club, Purple Disco Machine, Twenty One pilots, etc.

Les Nuits Secrètes à Aulnoye-Aymeries mettent aussi plusieurs artistes belges à l’affiche. Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet, on retrouvera sur scène Damso, Charlotte Dewitte, Rone, Shygirl, Izia, PNL, Jamie XX, Dropkick Murphys, Ibeyi, Tiken Jah Fakoly, Vitalic, Rodrigo y Gabriela, NTO, Ascendant Vierge, Kampire, Juliette Armanet, Oreslan…

À Roubaix, le URBX festival réunira IAM, Leto, Da Uzi, Chilla, Lefa, Tsew the Kid… (24/06), Koba Lad Luigi, 47TER, Alonzo, Isha, Green Montana… (25/06).

À Lille, les Paradis artificiels (3 et 3 juin) ont programmé: Laylow, Luv Resval, Makala, SDM, Captaine Roshi, Zinée, Eesah Yasuke, Sally (le 3/06), Zola, Josman, Soso Maness, Ziak, Lujipeka, Jäde, Kikesa, Zamdane, Ichon, STO (le 4/06)

Wazemmes l’accordéon aura lieu du vendredi 20 mai au vendredi 1er juillet. Avec Mouss & Hakim + R.Wan duo, Bogdan Nesterenko, Le Village W, Contraccordiano, Rest’la case, Jivili, Ethnophonics et Radio Loukoum, etc.

On citera aussi, un peu plus loin, à Dunkerque, La Bonne Aventure Festival , les samedi 25 et dimanche 26 juin. Avec Clara Luciani, Roméo Elvis, Thylacine, Gaël Faye, Lilly Wood & The Prick, Arnaud Rebotini, Poupie, The Murder Capital, Crystal Murray, You Man. Gratuit!

Le Paradisiac Field , du vendredi 1erau dimanche 3 juillet à Landrecies, réunira Chapelier fou, Ensemb7e, Ausgang (Casey), Picon mon amour, Turfu, l’Orchestre international du Vetex, Arat kilo feat Mamani Keita, La jungle, Eesah yasuke, Youth avoiders, Watt the fox, Ultramoule, Zarathustra fuzzy orchestra, La bête, Bear, Adalta, The Guru guru, We need a plumber, Jabul Gorba, Ind, Les poissons voyageurs, Chatte royale, Gustave brass band, The mighty jah observer.