L’huile de tournesol de Brunehaut a du caractère (vidéo)

Chantal Van Nieuwenhuyse tient en main l’une des premières bouteilles d’huile produite avec des graines de tournesol qui ont poussé sur les terres laplaignoises. ©EdA

On comprend aujourd’hui davantage l’intérêt de cette initiative qui consiste à étudier le potentiel de la culture du tournesol et l’adaptation des outils spécifiques (moissonneuses et presses à huile) en Wallonie.

Le projet Sunwall est soutenu par le Gouvernement wallon en partenariat avec le Cra-w (centre wallon de recherches agronomiques), la Scam (Société Coopérative Agricole de la Meuse), la société Alvenat et un réseau d’agriculteurs.

Damien et Chantal Van Nieuwenhuyse de la Cense duMaire àLaplaigne figurent parmi les premiers qui se lancèrent dans l’expérience il y a près de deux ans. En commençant modestement par y consacrer trois hectares et demi de leurs terres agricoles.

Douze hectares ont été semés cette année

"Sur les trois variétés que nous avons semées au début de l’expérience sur environ 3,5 hectares, une seule n’a rien donné alors que les deux autres - Toscana etLG 50.518 - semblent mieux adaptées pour notre région, expliquent de concert Chantal et Damien, frère et sœur qui gèrent l’exploitation familiale.

"En tout, nous avons fourni à la huilerie environ 8 tonnes de grains, ce qui représente 2400 litres d’huile, le rendement étant de 300 litres à la tonne..."

Petite précision pour les non-initiés: le poids final de la production est calculé après séchage des graines.

Une huile authentique, pressée à froid

Avec la complicité de la société partenaire de la Cense duMaire, l’entreprise agricole Benoit de La Glanerie, les premières récoltes ont été battues le 17 octobre dernier. L’huile - pressée à froid - a quant à elle été produite en février dernier au sein de l’huilerie Alvenat, à Achêne, également partenaire de cette opération.

Chez les van Nieuwenhuyse, la culture du tournesol, c’est aussi une histoire de famille... ©EdA

Un partie de la production sera vendue dans la boutique de la Cense duMaire, lors des journées "fermes ouvertes" des 25 et 26 juin prochains.Ce qui laissera tout le temps à la famille Van Nieuwenhuyse de concevoir une étiquette évoquant les origines de cette production.

Si elle ne peut légalement pas afficher le label "bio" - pour lequel il faudrait introduire un dossier spécifique - l’huile brunehautoise a été réalisée avec des graines dont la plante n’a en réalité subi aucun traitement chimique.

Il faudra encore attendre quelques semaines avant de voir le tournesol fleurir... ©EdA

Même si, en principe, l’huile de tournesol ne périme pas vraiment en ce sens qu’elle ne deviendra pas mauvaise pour la santé au fil du temps mais risque de devenir rance, il est raisonnable de tabler sur une date de "péremption" de 18 mois en veillant à préserver le précieux liquide à l’abri de la lumière et de la chaleur.

Contrairement à celle que l’on trouve dans la grande distribution, généralement insipide et inodore, l’huile laplaignoise est assez forte en goût.

C’est précisément ce qui, à nos yeux, ou plutôt à notre palais, lui confère précisément un certain charme.

Celui de l’authenticité…