La sécheresse extrêmement sévère en Wallonie picarde

Le mois d’avril n’a pas été brillant non plus: 20 mm à Maulde, 16 mm à Kain. Et mars n’a guère apporté de précipitations significatives: 0,4 mm à Hérinnes, 6 mm à Maulde, 12 mm à Rumillies, etc.

Une sécheresse de printemps peut faire des dégâts.

Les perspectives ne sont guère encourageantes à court terme. Même si l’IRM, institut royal météorologique, annonce dans notre région, pour ce dimanche, des périodes très nuageuses qui se partageront le ciel avec le soleil lundi. "Des averses potentiellement accompagnées d’orage pourront se développer" . Une embellie pour les agriculteurs et tous ceux qui attendent la pluie avec impatience? Rien n’est moins sûr… Quoi qu’il en soit, si les cultures d’hiver sont plus ou moins pour l’instant épargnées en raison de leur enracinement, ce sera la catastrophe pour les semis de printemps s’il ne pleut pas de manière significative d’ici une quinzaine de jours.

Heureusement, l’année 2021 a été relativement pluvieuse, avec des quantités d’eau supérieures à la normale cet hiver. La nappe phréatique, qui était à un niveau extrêmement préoccupant il y a une trentaine d’années, est sous contrôle depuis la réalisation du complexe de la Transhennuyère (à Gaurain) qui restreint les pompages dans les eaux souterraines grâce à l’adduction d’eaux d’exhaure mises au jour par l’exploitation des carrières du Tournaisis.

Profitez-en pour remplir votre citerne d’eau de pluie

En pleine période de sécheresse, Aquawal (l’Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l’eau en Wallonie) suggère aux Wallons de remettre de l’eau dans leur citerne d’eau de pluie.

N’est-ce pas insensé en pleine période de sécheresse? Non, et justement parce que le manque de précipitations commence déjà à se faire ressentir dans les citernes d’eau de pluie, indique Aquawal. Qui conseille de remplir partiellement et dès à présent les citernes pour avoir le moins d’impact sur les réseaux d’eau à l’avenir.

Pourquoi maintenir un certain volume d’eau dans la citerne d’eau de pluie? "Parce que lorsque le niveau de l’eau est trop bas, la qualité de l’eau peut se dégrader. On observe des matières en suspension et une odeur désagréable peut se dégager."

Aquawal conseille donc, lorsque le niveau dans la citerne est bas, d’y injecter 1000 litres d’eau de distribution. "Cela vous ne vous en coûtera qu’environ 5€, mais cela vous laissera une certaine autonomie de consommation" . En outre, grâce à ce principe d’anticipation, tous les propriétaires de citernes d’eau de pluie ne rempliront pas leur citerne au même moment durant la période estivale.

Si la citerne n’est pas munie d’un kit de remplissage, il suffit d’utiliser un simple tuyau d’arrosage en soulevant la taque de la citerne. Pour estimer le temps de remplissage pour 1000 litres, il suffit de mesurer le temps nécessaire pour remplir un seau de 10 litres et de multiplier par 100.

Quand remplir sa citerne d’eau de pluie? "Nous vous conseillons de remplir votre citerne quand la demande en eau est la plus faible pour ne pas faire chuter la pression dans le réseau durant les heures de pointe". Les heures creuses commencent à partir de 22h30 et se terminent à 5h du matin.

Ce conseil d’Aquawal n’est pertinent que parce qu’il n’y a pas de problème d’approvisionnement en vue. "Les précipitations de cet hiver ont été suffisantes pour permettre aux nappes phréatiques wallonnes de se recharger. Leur niveau actuel est donc relativement haut. Il n’y a donc pas de crainte à avoir à court ou moyen terme pour l’approvisionnement en eau".