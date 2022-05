Depuis quelque temps, le stationnement est interdit aux véhicules le long de la rue Bruno Méaux et le chemin de Ronde a quant à lui été fermé à toute circulation; cela, afin de permettre la poursuite du chantier de la SWDE visant à sécuriser l’alimentation en eau sur la rive droite de l’Escaut, depuis la rive gauche.

Ces travaux sont aussi effectués dans la perspective de la démolition des canalisations aériennes passant au-dessus du fleuve à hauteur de la passerelle de l’Arche, lesquelles ont été placées après la démolition de canalisations similaires lors du remplacement du tablier du pont à ponts.

Dans un avenir proche, ce sont des canalisations souterraines qui permettront le passage de l’eau d’une rive à l’autre.

C’est la raison pour laquelle des tentatives de forage ont déjà été opérées sur la rive gauche du cours d’eau, du côté de la rue Cantraine.

Le chemin de Ronde, comme la rue Cantraine, est fermé à toute circulation tant que le forage ne sera pas terminé... ©EdA

Pour ceux et celles qui aiment les chiffres, on précisera que le diamètre des tuyaux passant dans le forage est de 250 mm et de 200 sous les rives. Le forage fait - ou plutôt fera - environ 220 m de long.

La pose totale représente quant à elle entre 400 et 500 m de canalisations en fonte.

Une fois terminés, ces travaux ne seront pas suivis par une réfection complète de voirie, seules les parties impactées par les travaux en sous-sol sera refaite.

Plus dur que prévu…

Si la pose des canalisations devrait être terminée dans les délais initialement annoncés, soit pour la fin du mois de mai, la traversée de l’Escaut - réalisée une dizaine de mètres sous la surface du fleuve - risque quant à elle de devoir nécessiter un délai supplémentaire.

Des forages ont été tentés depuis la rive gauche, notamment à hauteur de la rue Cantraine…En vain. ©EdA

La SWDE a déjà effectué plusieurs tentatives, depuis la rue Cantraine notamment, mais qui se sont révélées infructueuses.

De nouvelles opérations similaires seraient prévues dans les prochains jours mais depuis l’autre rive cette fois.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, l’échevine des Travaux de Tournai,Laurence Barbaix, précise justement avoir été informée par la SWDE que, "suite à quelques complications, les travaux de forage sous Escaut seront prolongés jusque fin juin. Le chemin de Ronde et la rue Tour Canteraine resteront fermés pour la bonne exécution du chantier."