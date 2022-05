Travaux sur l’E42: patience, patience…

La Sofico avait annoncé que ces travaux de modernisation de l’éclairage et d’entretien de végétalisation devraient être terminés pour fin avril . Il n’en est rien, les restrictions de voies de circulation et de vitesse sont toujours bien d’actualité.

Des réfections de revêtement entre Froyennes et Kain

Après avoir déjà annoncé un retard sur le planning initial, la porte-parole de la Sofico, gestionnaire de l’autoroute, présente un nouveau calendrier. "En ce qui concerne les travaux entre Froyennes et Kain, les voies seront libérées le vendredi 20 mai, précise Héloïse Winandy. Il s’avère en effet nécessaire de procéder auparavant à des réfections localisées de revêtement portant sur des zones de 600 à 700 m2sur les deux voies de roulage pour un total de 2500 m2. Ces travaux sont en cours."

Quant au plus long chantier entre Pommeroeul et Péruwelz, qui met la patience des automobilistes empruntant l’autoroute E42/A16 particulièrement à rude épreuve avec un tronçon de près d’une vingtaine kilomètres placé en vitesse limitée à 70 km/h et sur deux bandes déviées, les travaux devraient aussi être terminés dans le courant de la semaine prochaine.

Jusqu’en juillet entre Péruwelz et Vaulx

Mais que les automobilistes habitués de l’E42 ne se réjouissent pas trop vite… Le chantier de modernisation de l’éclairage va se poursuivre, cette fois-ci, sur le tronçon entre Péruwelz et Vaulx (dans le sens Mons-Tournai)! "L’objectif est de pouvoir libérer l’ensemble de la zone au plus tard pour le 8 juillet, annonce Héloïse Winandy. Une libération progressive par 2 kilomètres sera réalisée. "