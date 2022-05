Nous avons interrogé un représentant des forces de l’ordre de notre région, qui est par ailleurs motard. Celui-ci évoque une réglementation relativement récente par rapport aux groupes motocyclistes: " Auparavant, le code de la route ne traitait que de la circulation concernant les cyclistes en groupe. Mais depuis vingt ou trente ans, l’usage de la moto s’est développé, de même que le nombre de groupes de motards. L’article 43 ter issu de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 fait référence à la réglementation relative aux motocyclistes en groupe. Grosso modo, le dispositif est semblable à celui des groupes de cyclistes, sauf que l’allure des cyclistes ne sera jamais identique à celle des motards". Les capitaines de route doivent être en possession d’un panneau de signal routier C3. "Le code de la route stipule qu’ils ont le droit de régir la circulation aux carrefours où la circulation n’est pas réglée par des signaux lumineux, à un stop par exemple. L’article dit qu’un au moins des capitaines de route peut immobiliser la circulation via un signal C3 dans les voies transversales durant la traversée du groupe."

Pouvoir remonter la file en toute sécurité

Selon notre interlocuteur, c’est clair, deux capitaines de route au minimum, c’est vraiment un… minimum! "Si vous souhaitez éviter les excès de vitesse lors de la remontée de la colonne et avoir une gestion raisonnée de votre groupe, il faut prévoir beaucoup plus que deux capitaines , assure-t-il. De toute façon, dépasser le groupe de motards en remontant la file reste une manœuvre assez dangereuse.Dès lors, prévoir plusieurs capitaines de route limite les risques d’accident.Par exemple, le capitaine de route qui sort du carrefour en dernier lieu pourra remonter le groupe en toute sécurité, sans vitesse excessive et en évitant de se mettre en danger s’il sait qu’il peut compter sur plusieurs autres capitaines.Si vous n’en avez que deux, ils risquent justement de se mettre en danger à un moment donné.Il faut déjà rester très attentif si vous respectez les limitations de vitesse.Mais si vous êtes en excès de vitesse parce que vous ne pouvez compter que sur un collègue, ça devient vraiment risqué".