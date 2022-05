Youssef en concert à la maison

Samedi, Youssef offrira un concert gratuit dans sa ville, Tournai. Le rappeur sera la tête d’affiche du festival « Fête Tournai le monde » organisé au Technicité (Rue Cherquefosse) de 16 h à 22 h. Le natif de la cité des Cinq Clochers en profitera pour présenter son nouvel album, Pour que les étoiles brillent, en exclusivité. Un album qui sortira le 10 juin prochain. « C’est la première date de la tournée où on joue à domicile, je compte sur vous. Et bien entendu, on vous fera découvrir l’album en exclusivité avec mes musiciens », s’est réjoui l’artiste sur sa page Facebook.