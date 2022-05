Mettre la main dans la terre pendant 48 h avec la Pépinière de Tournai

Le week-end des "48 heures de l’agriculture urbaine" débutera ce samedi 14mai par une distribution de semences de légumes, de fleurs et de plantes aromatiques. Il se clôturera le dimanche 15mai après-midi par un bal folk. "Ce festival est une occasion de faire la fête" , nous dit Dom Moreau, citoyenne engagée dans le projet enraciné le long de la rue Albert Allard. " Le terrain était une vraie friche il y a cinq ans, avec des gravats. Aujourd’hui, tout est vert et bien vivant, avec une belle production de fruits et légumes" . Chaque jeudi et vendredi matin, et d’autres jours parfois, des citoyens participent à l’entretien de ce terrain cultivé en permaculture. Il y a beaucoup d’engagement et de passion chez ceux qui font vivre le site. Une cinquantaine d’actifs réguliers, et des centaines de personnes qui passent plus occasionnellement tout au long de l’année, donnent un coup de main, viennent chercher des graines ou des plants (ou en apportent), réalisent des aménagements, etc. "Le moteur du projet, outre le potager et la production de nourriture, c’est le lien social, le plaisir de moments partagés. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de parcelles individuellesmais un potager collectif".