Des véhicules venus du centre du bourg arrivent quasi en file indienne, slaloment entre les voitures garées devant les maisons, montent, puis circulent sur le trottoir, ou s’élancent, parfois en se doublant, vers la rue Lusseignies. Dans l’autre sens, c’est le même spectacle…

Des vitesses «folles»!

Cette route qui conduit à Ellezelles est fort fréquentée. Notamment par les usagers qui, après être descendus de l’A8, veulent éviter de passer par Renaix. Bien que limitée aux camions de moins de 7,5 tonnes, elle est empruntée, dès 4h30, par des camions bien plus gros, qui, à cette heure-là, font fi des limitations de vitesse en toute impunité. " Le radar poubelle ne vient jamais ici ", raconte un habitant avant de montrer les fissures apparues dans les murs de plusieurs pièces situées à l’étage. Car, en plus de la vitesse excessive des véhicules, il y a les vibrations; " Tout bouge. On entend boum boum! " De l’autre côté de la chaussée, la façade d’une maison et le garage attenant sont fortement lézardés (des fissures de plusieurs centimètres). La structure s’affaisse même vers l’avant, et la toiture a dû être renforcée; la plaque d’égout de rue s’enfonce de plus en plus, le chemin est fendu. Ces dégradations n’étaient pas présentes au moment de l’achat du bien: les propriétaires ont envoyé un courrier (mail et lettre), avec photos à l’appui, aux autorités communales en février 2021. À ce jour, ils n’ont reçu aucun retour…

Une association de riverains s’est constituée et a fait circuler une pétition: une trentaine d’habitants de la rue – donc quasiment tout le monde – l’ont signée. Ils demandent l’aménagement " d’un passage alternatif ou autre " en haut de la rue, le placement d’un panneau de signalisation à 50 km/h au début, l’installation d’un panneau d’interdiction aux 7,5 tonnes visible depuis la rue du Monceau, l’aménagement de zones de croisement, disposées de part et d’autre en épi, dans les premiers cent mètres.

Viennent s’ajouter à cela le placement d’un radar répressif à la place du "dissuasif" qui n’aurait autre d’autre effet " qu’encourager les chauffards à appuyer plus encore sur le champignon ", et l’aménagement d’un passage pour piétons à l’endroit où traversent de nombreux élèves d’un établissement proche, ainsi que des enfants se rendant à la MJ Vaniche.

Pas de réponse de la Commune

La pétition a été envoyée par recommandé, avec accusé de réception, le 9 octobre dernier au collège des bourgmestre et échevins. Elle n’a pas provoqué plus de réaction. La vitesse des voitures qui "montent" la rue serait parfois plus importante que celle de celles qui descendent vers Frasnes, en venant d’Ellezelles. On relève aussi des traces de freinage sur plus de dix mètres. Rétros arrachés, jantes explosées… certains sont "à cran". Un accident spectaculaire (avec dégâts matériels uniquement, par bonheur) s’est déroulé à la période des fêtes, avec une voiture roulant " à fond de balle " qui en a percuté une autre, laquelle a fait un "360 degrés" avant de percuter une troisième auto et de se retrouver dans le talus. Ce que les riverains ne comprennent pas, c’est, disent-ils, qu’il y a deux poids, deux mesures: des rues de Frasnes bien moins dangereuses sont aménagées avec des chicanes et reçoivent souvent la visite du radar répressif.

Nous avons contacté la bourgmestre de Frasnes Carine De Saint-Martin qui confie ne pas se souvenir, ni du courrier, ni de la pétition. Nul doute qu’elle aura à cœur de retrouver ces demandes et de répondre aux riverains "incompris".