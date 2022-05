Solidarité à Tournai: une même terrasse partagée entre deux restaurateurs voisins

C’est en se promenant à Courtrai, où l’on trouve pas mal de terrasses similaires, que le patron, Hamdi Ben Mahmoud, eut l’idée de demander l’autorisation pour en réaliser une devant son propre établissement.

Un projet qu’il se félicite aujourd’hui d’avoir défendu tant le succès est au rendez-vous quand la météo le permet.

Il fut concrétisé peu avant le début de la crise sanitaire durant laquelle de nombreux représentants du secteur Horeca ont sollicité une extension de leur terrasse existante; cela, afin de contrer les effets négatifs de mesures limitant, voire interdisant pour ceux qui ne disposaient pas du précieux pass sanitaire, l’accès à l’intérieur des établissements Horeca.

Le projet du "Thé sous le figuier" a été établi avant la crise sanitaire et n’a rien à voir avec cette dernière, il s’agissait simplement de répondre à une demande formulée par la clientèle.

Ces deux démarches - demande d’autorisation pour le placement d’une terrasse sur une place de parking ou demande pour une extension de terrasse existante - sont donc totalement étrangères l’une à l’autre.

La seconde formule n’avait été autorisée que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ne l’est donc plus aujourd’hui.

Deux terrasses jumelées aménageables selon les besoins du service

Installé depuis fin 2021 juste à côté du Thé sous le figuier, le restaurant "ChezMarie" souhaiterait lui aussi pouvoir proposer une terrasse à ses clients.

"Nous avons introduit une demande en ce sens e t nous avons reçu l’accord de la Ville , nous explique le patron Pascal Delrue, mais avec la crise du Covid et maintenant la guerre enUkraine, le prix des matériaux a été considérablement revu à la hausse.Ainsi, pour refaire exactement la même terrasse que celle du Thé sous le figuier, il faut débourser presque trois fois plus, c’est démentiel…"

D’où, l’idée d’occuper la terrasse du resto voisin les jours et heures de fermeture de celui-ci. Cela implique une très bonne entente entre les deux restaurateurs, ce qui est fort heureusement le cas.

Pascal n’abandonne pas pour autant le projet de doter son établissement d’une terrasse similaire.

"L’idée serait même de retirer le mur de bois qui séparera nos deux terrasses pour que nous puissions utiliser, l’un et l’autre, l’ensemble de l’espace (soit 24places au total) les jours de fermeture de l’autre. Quand nous serons ouverts tous les deux en même temps, il suffira de mettre des bacs à fleurs pour faire une séparation et pour que nous disposions chacun de notre propre terrasse. En attendant que le coût des matériaux redevienne raisonnable, nous envisageons de placer un plancher sur la place de parking juste devant Chez Marie et une structure plus légère dans le prolongement de la terrasse voisine pour lancer le concept" , conclut Pascal.

Pour tous ceux de l’Horeca, mais avec des conditions...

N’importe quel membre du secteur Horeca installé à Tournai peut introduire une demande pour implanter une terrasse sur un emplacement de stationnement devant son établissement.Les demandes sont toutefois soumises à la décision du Collège qui les examinera au cas par cas après lectures des avis remis par différents services (police, mobilité, juridique, Q-Park…).

Dans l’état actuel des choses, seules 4 demandes ont été introduites dont les deux évoquées dans notre article qui ont reçu un accord de la part des autorités; deux autres, plus récentes, vont être prochainement soumises au Collège. Les noms des demandeurs ne seront pas dévoilés tant que la procédure suit son cours. Précisons que seul le secteur Horeca est concerné par cette procédure.

D’aucuns auraient pu craindre qu’une multiplication de ce type de démarches ait un impact sur le stationnement en ville, mais force est de constater que celui-ci est (très) faible pour le moment, chaque terrasse n’occupant qu’une seule place devant l’établissement intéressé.