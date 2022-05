Les touchantes confidences d’un piano

«C’est en quelque sorte un livre autobiographique»

"C’est un nouveau récit de vie. Un dialogue s’établit entre le piano et moi-même. C’est en quelque sorte un livre autobiographique. Le fil conducteur de l’histoire est la musique mais on y retrouve les principales thématiques comme la vie, l’amour, la nature, la mort, les rencontres humaines, le tout parsemé d’humour et d’illustrations de David Durant. La poésie n’est pas oubliée. Il y en a dans le livre. C’est d’abord une écriture pour soi-même en y ajoutant un aspect original. C’est un chemin de résilience et de découvertes de soi et des autres", précise l’auteure cominoise.

Bernadette ose se lancer dans de nouvelles aventures créatives. Comme il est impossible d’apprendre le piano en autodidacte, elle entame en 2016, comme adulte donc, six ans de cours de solfège et de piano à Mouscron et Comines (F). "Le piano demande de s’entraîner tous les jours. C’est une nécessité pour respecter le rythme" , indique-t-elle.

Récemment, elle a créé une bande-annonce sur son livre, diffusée sur Facebook. Elle a aussi construit son propre site internet.

Alain Joret, un de ses amis, parle du nouveau livre de Bernadette: "Quand Bernadette se choisit un nouvel ami, Feurich, un splendide piano blanc, un dialogue s’installe entre eux. Et Feurich raconte une tranche de vie de Bernadette, la construction de soi, des pages pleines de vie et d’amour, de poésie et de musique, qui croisent aussi la fin d’un proche. À lire par tous ceux qui croient que vivre, c’est cheminer, par tous ceux qui aiment faire de belles rencontres, à lire du premier mot jusqu’à la dernière note de musique, accompagnés par le vol des oiseaux."

«Ce récit de vie nous émeut»

Bernadette Gérard-Vroman a déjà participé à de nombreux salons (Tournai, Bruxelles, Mons, Bondues) ou rencontres littéraires, à la fois pour se faire connaître et pour être en contact avec ses lecteurs. Ce dimanche 15 mai à 15h30, l’auteure cominoise participera aux rencontres littéraires de Bruxelles (espace Art Gallery, rue de Laeken, 83). Thierry-Marie Delaunois, organisateur de ces rencontres, nous parle de son invitée: "Ce récit de vie nous touche, nous émeut, nous investit totalement. Une phrase du livre le résume totalement bien: "On ne peut changer son destin mais on peut décider d’en modifier sa trajectoire"."

"Confidences d’un piano" édité chez TheBookEdition est disponible chez l’auteure (via Facebook ou le site) mais aussi à "La Grande Librairie" à Comines.

https ://bernadettevroman.wixsite.com/my-site-1