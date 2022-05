A péruwelz, il lance au policier : "Tu as de la chance d'avoir un uniforme !"

Le 8 juillet 2020, Steve qui originaire de Péruwelz, est interpellé par les services de police. Le prévenu buvait de l’alcool sur la voie publique et son chien n’avait pas de muselière. Après une mise en garde de la part des agents, un homme de passage a lancé une réflexion à propos de l’absence de muselière. Rapidement, Steve est sorti de ses gonds et a commencé à donner des coups de pied dans le ventre de la personne, âgée de 60 ans. Les services de police sont alors appelés et sont intervenus pour la deuxième fois auprès du gaillard.