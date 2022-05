Un chasseur retrouvé mort dans les bois

Né en 1959, Patrick Geelhand de Merxem, issu de la noblesse, a été avocat au barreau d’Ypres jusqu’en 2020.

Parallèlement, il avait été bâtonnier, traducteur juré, juge de paix suppléant, enseignant en droit et en droit de la chasse pour les candidats à l’examen de chasse, orateur et conférencier. Car l’homme était un passionné de chasse et de nature, avec implication dans de multiples associations.

Entre autres, il a été administrateur du Royal Saint Hubert Club de Belgique.