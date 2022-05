Un afterwork pour lancer l’ASBLCIA

À la brasserie Nectar Bohème le 12 mai

L’association s’attendait à recevoir entre 100 et 150 retours. Selon les derniers chiffres, l’inventaire reprend les coordonnées de 270 (!) indépendants établis sur le territoire de l’entité, " et il n’est pas encore tout à fait complet ", précise Brice Gourdin, un autre membre de l’ASBL.

Apolitique, cette nouvelle structure veut promouvoir le commerce et donner plus de visibilité à tous les indépendants cellois, peu importe leur profession."O n se rend compte nous-même que la commune dispose d’une belle richesse et qu’il y a tout ce qu’il faut à Celles pour fonctionner en circuit-court. "

Un vivier insoupçonné que CIA tente de faire découvrir via divers événements.En novembre, le comité avait organisé un Business day, dans un contexte encore compliqué en raison des normes sanitaires. Le 12 mai, il remet le couvert avec un afterwork, qui se déroulera à la Brasserie Nectar Bohème de Pottes. "C ’est notre premier gros événement de l’année. Tous les indépendants de la commune sont conviés ", reprend Sébastien Defontaine.

Un réel engouement est en train de naître pour cette soirée, qui s’articule autour d’une visite de la brasserie, d’une dégustation et d’une animation musicale 100% celloise, elle aussi, grâce aux ZamuZettes. "O n se sent soutenus et c’est gratifiant.Si la commune n’avait pas lancé le projet, on ne l’aurait jamais fait. Elle a donné l’impulsion.De notre côté, on tente de faire évoluer l’association et les mentalités.L’idée, c’est aussi de favoriser les relations et les collaborations entre indépendants. "

L’afterwork est une étape importante. Il précède d’autres événements qui auront lieu ces prochains mois."L e point d’orgue sera une foire commerciale, qu’on souhaite organiser en 2023. Pourquoi si tard? Techniquement, on peut la prévoir dans deux mois, mais on préfère mettre toutes les chances de notre côté et ne négliger aucun aspect ou aucun détail. "

Les indépendants non repris dans l’annuaire peuvent envoyer un mail à l’adresse ciadecelles@gmail.com