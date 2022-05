Ce dernier avait coopéré et avait dit aux policiers qu’il souhaitait aller dormir dans sa voiture.

"Quelques minutes plus tard, il a vu un policier s’avancer vers lui. Il était armé et mon client a pris peur , indique l’avocat de Nando. Il s’avère que le véhicule de mon client n’était pas en règle et qu’il avait en plus bu. Il avait alors tenté de s’enfuir".

Il aurait pris peur

Convoqué par le tribunal correctionnel de Tournai, Nando n’avait pas reçu la convocation. Il a finalement été interpellé le 7 avril dernier par la police de Courtrai. La défense a sollicité le sursis simple ou une peine de travail.

Lors de l’instruction d’audience, Nando a assuré qu’il avait eu peur en voyant le policier armé près de sa voiture. "J’ai pris la fuite avec ma voiture mais il n’y a pas eu de rébellion".

Pour le ministère public, les faits sont établis et il n’y a pas de remise en question dans le chef du prévenu.

"N’oublions pas qu’un policier s’est mis devant le véhicule de monsieur pour l’empêcher de partir et que le prévenu a foncé dans le véhicule des policiers. Je demande la confirmation des 6 mois".

Jugement le 19 mai.