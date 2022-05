"Monsieur était passé par le Delhaize de Bon-Secours pour y voler des vidanges et les revendre afin de satisfaire des besoins primaires , souligne le ministère public. Il buvait beaucoup. Il est aussi poursuivi pour entrave méchante à la circulation puisqu’il avait roulé à plus de 140 km/h sur l’autoroute. Il était 1h du matin et nous étions en période Covid."

Il risque deux ans de prison

La défense a précisé que son client "est passé devant le Delhaize de Bon-Secours, où il avait travaillé. Il prétend qu’il n’y a pas eu d’effraction au niveau du magasin pour prendre les vidanges alors que la responsable dit qu’une chaîne à codes a été enlevée. Il ne conteste pas le vol. Des vidanges avaient été trouvées dans sa voiture."

La défense ajoute qu’ensuite, son client a eu peur de devoir payer une grosse amende. "Il a repris la route et avait entendu dire que l’infraction aux horaires Covid engendrait une amende de 2500 €. Il a pris peur et a roulé vite. Il avoue avoir eu un comportement stupide. La police a dû briser la vitre de son véhicule pour l’interpeller. En réalité, il a vu une arme pointée sur lui et a peur."

La défense a sollicité le sursis ou à titre subsidiaire une peine de travail. Jugement le 2 juin.