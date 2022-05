Après dix années de bons et loyaux services, Jean Braem a souhaité tourner la page. " En passant devant, j’ai vu que le fonds de commerce était à vendre, précise Stéphane Mylle (53 ans) . J’ai toujours rêvé d’avoir mon propre établissement. J’en ai parlé à mon épouse Catherine, qui a donné son accord. "

Un nouveau challenge pour celui qui en a déjà relevé quelques-uns: " Je suis à moitié français et belge, parce que ma mère est de Bruxelles et mon père de l’Ardèche. J’ai grandi à Templeuve, côté français. Après un master en biologie à l’université de Lille, j’ai vite vu que les sciences, cela ne me convenait pas. Je me suis alors lancé dans la gestion d’entreprises, notamment dans la restauration collective. Finalement, j’ai ouvert un bar pour rugbymen à Lille, une discipline que j’ai moi-même pratiquée. "

Un habitant de Comines

Lorsqu’il rencontre Catherine, expert-comptable, il vient s’installer avec elle, à Comines, rue de Wervicq. " Quand j’étais jeune, j’y venais régulièrement avec les copains pour acheter des cigarettes et boire quelques bières. "

C’est sûr, il ne changera rien à l’âme du lieu: " Le style de type chalet est dû à la passion pour cette région de celui qui a créé l’établissement, il y a 40 ans. Le décor mural, les banquettes, le carrelage, etc.: tout vient directement de Savoie. Il n’est pas question pour moi d’y toucher! Par contre, en août, nous fermerons l’établissement pour rafraîchir les peintures et refaire le bar. "

Les possibilités d’exploitation sont nombreuses: café, mais aussi restaurant et tea-room: " Pour l’instant, nous sommes ouverts à partir de 10h, tous les jours. Le midi, nous proposons des salades, des pâtes, des carbonades, des omelettes, etc. Et l’après-midi, c’est crêpes, gaufres, glaces, desserts, etc. J’ai engagé deux personnes, qui sont frère et sœur: Océane et Maxence Vercruysse. Par la suite, certains jours, je souhaiterais sortir de la carte habituelle avec des plats typiques du Nord. "