Un service de prévention au service des jeunes et des familles

Installé aujourd’hui au no3A de la rue du Vicinal, le service AMO (pour Action en milieu ouvert) "Le HAMO" est arrivé à Frasnes-lez-Buissenal en 2003.Depuis, il offre un accompagnement aux (groupes) de jeunes jusqu’à 18 ans et à leur famille. " Pour leur permettre de trouver des pistes d’épanouissement, d’évolution d’intégration au sein de la société ", souligne Jean-Paul Flamme, directeur de ce service de prévention sociale et éducative (agréé par la FWB) depuis 2007. Proactif, le HAMO travaille donc sur les communes de Celles, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-Lez-Anvaing et Mont-de-l’Enclus, avec une équipe de cinq travailleurs sociaux: Mélanie, Dorothée, Karim, Florence et Cécile. Des professionnels sont là pour apporter une aide individuelle, soutenir les projets des jeunes, les aider à résoudre leurs difficultés (familiales, scolaires, administratives, juridiques…). Le AMO peut également proposer des ateliers (enfants/ado/parents), des groupes de paroles, des projets collectifs,… Tout cela de manière confidentielle et gratuite. " On a l’impression que certaines tranches des habitants s’isolent de plus en plus et le Covid n’a sûrement pas arrangé les choses à ce niveau-là. Il y a aujourd’hui une grande difficulté à aller vers les autres ", constate M. Flamme. Nous sommes confrontés aussi à des problèmes éducatifs, où les parents se sentent un peu démunis et où les relations au sein au sein de la famille ne sont pas évidentes ."