Toujours dans la cité des Cayoteux, les Summer Nigts Fever annoncent Therapy? + La Muerte (11/06), Ludwig von 88 + René Binamé (12/06), Jon Spencer + The HitMakers + The Sore Losers (23/06), Jos Houben "L’art du rire" (1/07), Renaud Rutten (8/07) et Suzanne Vega (9/07).

Toujours en Wallonie picarde, le 13 mai, à Tournai ce sera le BaraRock, avec Sweet Therapy, Acapulca, Adolina, et Kannish Kannibal. Le 14 mai, Fête Tournai le monde a invité Ziza Youssouf & Youssef Swatt’s. Gratuit. Ce soir -là, le Water Moulin accueille Mini skirt (Aus), Moar, Frankie Traandruppel et Magic Max. Et comment passer sous silence la rencontre, au même endroit, de André Brasseur & Spagguetta Orghasmmond, le 23 juin…

Le Skate and Rock aura lieu le 22 mai, avec Chiff Chaffs, Nerlock, Brewed in Belgium, Veridik, Sons of Disaster. Participation libre.

Les 8,9 et 10 juillet, le So W’Happy Festival , à Rongy, a programmé Act of rage, Angerfist, Anime, Blasterjaxx, Cryogenic, Deadly Guns, D-Fence, D-Sturb, Hysta, Killshot, Korsakoff, Mad Dog, Maissouille, Miss K8, Ncrypta, Never Surrender, N-Vitral, Radical Redemption, Remzcore, Rooler, Warface et Watermat

Le Festival Les Gens d’Ere aura lieu les 29, 30 et 31 juillet, avec Henri PRF, Neg Marrons, Kendji Girac, Doria D, Zenith, Ikons, Youssef Swatt’s (V), The World of Queen, Mister Cover, S! MON, Lemon Straw (S), Elia Rose, Cali, Stephane, Cephaz, Mustii, Awissa, Bric & Broc, Delta, Christophe Maé (D).

Le 24 juillet, le s Fêtes de la Sainte-Anne, à Péruwelz, ont invité Quentin Goncalves, DJ Stéphane Baert, Black City, Tribute to Indochine, Mister Cover et Amir. Gratuit.

La Semo à Enghien annonce Girls in Hawaii, Alice Francis, Alice Phoebe Lou (8/07), Tim Dup, Thylacine, Barcella, Les Déménageurs, Johan Papaconstantino, François Loncke, The Loire Valley Calypsos, Josef Schovanec, Vandana Shiva (9/07), Ben Mazué, Henri Dès, Cédric Gervy, Chico Trujillo, Klischée, Camille Étienne (10/07).

A Frasnes-lez-Buissenal, le 27 août, Les Fourmis dansent réunira Youssef Swatt’s, Amy Morrey, Lady Cover, Clemix et DJ "Néo Radio".

Après Obigies15août (du 12 au 15/08), le 20 août, le parc de Russeignies accueillera le Festichougle .

Le festival J’veux du soleil aura lieu le 24 juin à Houthem.

Le dixième (et dernier) festiva La Forge aura lieu le 1er octobre à Quartes.

Juste à la frontière de la Wapi, du 1erau 3 juillet aura lieu à la Ferme Bériot à Hensies le Roots reggae festiva l avec Natty Roots, Ras Dumisani, Walk the moon, Jah My Vibration, Marsel RahgueL Blood, Omar Perry, Sista Mika & The Freeman band, Roots Warriors, Al Campbell, Brima Don Don, Marcus Gad, Masta Lions, Flox et Max Romeo.

Chez nos voisins du nord

De l’autre côté de la frontière linguistique, Rock Zottegem (8,9 et 10 juillet) a dévoilé ses premiers noms: Bazart, Triggerfinger, Clouseau, deuS et Texas.

Les 5, 6 et 7 août, Dr anouter festival accueillera Rodrigo y Gabriela, Intergalatic Lovers, SX Unplugged, Go_A, Guido Belcanto, Turfu en Fleuves, ZAZ, Tindersticks, Querbeat, Kids With Buns, K.Zia, Daði Freyr, Madou, Black Water County, Raske Drenge, Portand, Elepahnt Sessions…

Du 12 au 14 août, l’ Alcatraz Festiva l à Courtrai proposera Your Highness, Uli jon Roth, Stöner, Insomnium, Vola, Pentagram, My Sleeping Karma, Igorrr, Bark, Napalm Death, Lorna shore, Stratovarius, Satan, Satyricon, Catlle Decapitation, Accept, The night flight orchestra, Wo fat, Unearth, Hangman’s chair, Dark funeral, Rivers of nihil, Peter Pan speedrock, Pallbearer, Vandenberg, King Buffalo, Solstafir, Suicidal angels, The Darkness, Monolord, Hatebreed, Dozer (V); Krisiun, Evil invaders, Enslaved, Katatonia, Exodus, Amaranthe, Watain, Butcher babies, Behemoth, Hharakiri for the sky, Eyehategod, The Black dahlia murder, Life of agony, Static x, As I lay dying, Carcass, Wolvennes, Testament; Uada (S), Billybio, Madball, Loudness; Aborted, SIck of it all, Darqo, Abbath, Angel crew, Aarch Enemy, Gotthard, Trauma, Cannibal corpse; Misery index, Ignite, Suffocation, Lacuna coil, Death angel, My diligence, Diamond head, 1914, Tesseract, The Raven age, Korpiklaani, Bloodywood, Electric Callboy (D).

Un mot du W-Festival , qui a lieu un peu plus loin, à Ostende (du 24 au 28/08) maisest qui est passé chez nous. On y retrouvera ABC, Big Country, Bauhaus, Jo Lemaire, Alphaville, Anne Clark, Hecven 17, Hether Nova, Jeanne Mas, Cock Robin, Level 42, Holly Johnson, Kid Creole and The Coconuts, The Kids, UB40, Scritti Politti, The Animals, Squeeze, Nits, Stereo MC’S…