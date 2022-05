Ces bulles «pirates» sont souvent posées à la limite de terrains publics et privés… ©EdA

Pourtant la présence de certaines est autorisée sur le domaine public, alors que celle d’autres ne l’est pas du tout.

Cela, simplement parce que les premières appartiennent à des associations à finalité réellement solidaire et/ou humanitaire comme "Les Petits Riens", "Oxfam" ou encore "Terre".Des ASBL qui ont pignon sur rue (et sur la Toile) et dont les activités sont totalement transparentes.

Pour installer leurs bulles - sur lesquelles s’affiche clairement le logo de l’association concernée, un numéro de contact et généralement les missions poursuivies - ces associations signent une convention avec les communes sur le territoire desquelles elles posent et gèrent leurs points de collecte.

On sait que la Ville de Tournai a récemment refusé de renouveler ce type de contrat - qu’elle entretenait depuis plusieurs années avec l’ASBL "Terre" - car elle estime que les dépôts sauvages avaient tendance à se multiplier auprès de ces bulles (ici de couleur bleue). Dans le même temps, la Ville informait les citoyens de l’existence d’autres filières locales pour effectuer des dépôts en toute confiance, notamment auprès de la Croix-Rouge ou de la Ressourcerie, par exemple, ou encore dans les bulles gérées par Ipalle au sein des parcs à conteneurs.

C’est un choix opéré par les autorités tournaisiennes mais qui n’est généralement pas partagé par les autres communes de Wapi sur le territoire desquelles on retrouve bien des bulles officielles mais aussi, d’autres qui ne le sont pas…

Une ASBL flamande pose et «gère» ces bulles rouges

Comme nous le confirme Éric Schroeder, chargé de mission au sein de la Fédération des entreprises sociales et circulaires (Ressources ASBL), "ce phénomène (N.D.L.R.: "des bulles pirates") est bien connu et la société Mensen hulp est actuellement particulièrement active en Wallonie Picarde.

Il nous est difficile de repérer toutes les bulles présentes sur le territoire. Nous avons personnellement plus de 200 sites officiels en économie sociale (Terre et Les Petits Riens) en Wallonie Picarde.

Nous ne savons pas combien de bulles pirates y sont actuellement posées, mais nous en avons repéré dans plusieurs communes (Lessines et Leuze notamment); nous suspectons qu’il y en a largement tout le long de la frontière linguistique. Au Sud de Bruxelles, Mensen hulp est également très active pour le moment."

L’ASBL «Mensen Hulp» est très active en Wallonie mais personne ne vous répondra en français si vous posez des questions sur ses activités. ©EdA

"Mensen hulp", vous l’aurez compris, est le nom de cette ASBL, dont le siège est situé en Flandre à Evergem, qui gère ces bulles implantées sans aucune autorisation et sans finalité sociale avérée.

Nous l’avons contactée mais tout dialogue a été refusé en français, ce qui nous a surpris de la part d’une association aussi "active" en Wallonie.Il nous a été demandé de poser nos questions par mail, ce que nous avons fait mais sans obtenir de réponse.

Les bulles posées par cette ASBL- généralement la nuit et sur des terrains qui sont souvent à la limite de propriétés privées - sont de couleur rouge et portent un autocollant indiquant (en français!) que l’on ne peut y déposer que des vêtements, des sacs ou du linge de maison en bon état.

Aucune indication toutefois sur la destination finale des vêtements récoltés ni sur une éventuelle action sociale de l’ASBL en question.

Des exemples à Franes et àLeuze-en-Hainaut

Il existe, dans notre région, de nombreux endroits où sont récemment apparues ces bulles rouges mais impossible de toutes les répertorier. Nous savons avec certitude qu’on en trouve sur le territoire frasnois, près de l’ancienne gare ainsi que le long de la chaussée d’Hacquegnies; à Leuze, on peut aussi en voir une à l’av. de la Résistance.

Il suffit de se rendre sur les réseaux pour se rendre compte que leur présence est signalée un peu partout en Wallonie.

À Frasnes, on peut notamment en voir une non loin de l’ancienne gare. ©EdA

À Frasnes-Lez-Anvaing, le phénomène est tout récent et, pas plus tard que cette semaine, la bourgmestre Carine de Saint-Martin a été intriguée par la présence de ces bulles rouges sur le territoire de sa commune.

" Dans un premier temps, je me suis dit que l’ASBL Terre, avec laquelle nous avons une convention, avait décidé de changer la couleur de ses bulles. Il est évident que nous allons intervenir s’il s’avère que celles-ci ont été placées sans aucune convention." , nous a-t-elle précisé.

Même topo à Leuze ou l’échevin de l’Aménagement du territoire, Nicolas Dumont, confirme que l’ASBLMensen hulp a été sommée par la Ville de les faire enlever sous peine de confiscation et qu’un PVsera dressé sur base du décret "déchets" qui prévoit notamment que les collecteurs doivent être enregistrés pour la collecte et le transport de déchets autres que dangereux et qu’ils doivent au préalable conclure un accord avec la commune sur laquelle la collecte est organisée…