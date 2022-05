Templeuve 1944: une vague d’assassinats à l’approche de la Libération

Dans la nuit du 4 août 1944 , trois individus armés se présentent au domicile de Julien Dutoit. Ils lui demandent de les suivre sous prétexte d’un besoin de renseignements. Son épouse, qui avait assisté à la scène, entend quelques minutes plus tard des coups de feu. Elle prévient la gendarmerie qui retrouve le corps, deux balles dans la tête. Quelques jours plus tard, le 11 août , des personnes pénètrent au domicile de Georges Leriche, également à Templeuve, et procèdent de la même manière: un besoin de renseignements est prétexté pour emmener l’homme à bonne distance de la maison. Une heure plus tard, des coups de feu résonnent. Le corps est retrouvé, une balle dans la tempe et une autre dans la poitrine. Le point commun? Ces deux hommes se connaissaient et étaient soupçonnés, par la rumeur publique, de dénoncer des jeunes gens auprès des autorités allemandes.