Exposition « Best of 2021 » du club photo d'Estaimpuis

Le club photo d’Estaimpuis expose actuellement au château de Bourgogne. Présidé par Frank Rodrigez soutenu par Pascale, Aurélie, André et Lucien, le club compte actuellement une trentaine de membres. Chacun d’entre eux a pu sélectionner trois de ses meilleurs clichés pour cette exposition « Best of 2021 ».