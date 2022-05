Un quart de siècle pour la MJ La Frégate!

C’est dans les locaux de la Maison de Jeunes que bat le cœur (ou au moins un des deux ventricules) du Nouveau-Monde, depuis 25 ans déjà. " On accueille les enfants des premières générations qui ont fréquenté la Frégate, parfois des couples qui se sont formés ici « , lance Frédéric Admont. Samedi, la fête sera belle avec les gens du quartier et les habitués de la MJ.Une structure née sur les cendres de l’Auberge, une autre Maison de Jeunes qui a disparu à la fin des années 90 et qui a profité du déménagement des Bengalis pour s’installer dans le quartier. " Il y avait ce bâtiment laissé vacant par l’école en 1996. Quand l’aventure a commencé, nous étions deux. Nous sommes sept aujourd’hui et nous avons entre 250 et 300 membres chaque année « , poursuit le capitaine de la Frégate. En 2004, la structure est reconnue « centre de jeunes » par la Fédération Wallonie Bruxelles. et peut désormais trouver son rythme de croisière autour de l’égalité des chances. » Un thème logique puisque nous nous sommes implantés dans un quartier populaire « , indique Frédéric Admont. La Frégate s’est développée étape par étape, a grandi en même temps que ses membres. " En 25 ans, nos missions ont évolué en même temps que les besoins et les envies de notre public.Notre réussite, c’est de compter sur une belle mixité culturelle avec les jeunes du quartier, de foyers ou issus des communes limitrophes attirés par nos stages ou nos ateliers. " Les autres réussites?Avoir su créer ou accompagner de nombreux projets qui font vivre Mouscron et peut-être avoir réussi à traverser l’interminable crise sanitaire sans trop de fracas. " On pourrait croire que la longévité de notre structure nous aurait permis de ne pas trop subir, mais ce fut des moments compliqués. Entre la fermeture, la première réouverture, la refermeture, le port du masque, l’accueil réservé aux moins de douze ans, on a reçu un gros coup dans la figure et on le ressent encore maintenant.Les jeunes commencent seulement à revenir, sauf certains qui ont radicalement changé leurs habitudes. "