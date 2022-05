Après Hollain et Guignies (2015), Bléharies et Jollain-Merlin (2016), Wez-Velvain (2017), Lesdain (2018) et Laplaigne (2019), le Cercle d’Histoire Locale de Brunehaut continue son exploration des villages. Rendez-vous cette fois à Rongy dans les locaux de l’école communale ces samedi 7 et dimanche 8 mai (où c’est aussi la fancy fair). En substance, vingt-six panneaux thématiques, illustrés de documents et de quelque 500 photos qui disent "voilà ce que l’on sait, apprenez-nous en davantage… voire corrigez-nous!"