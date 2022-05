Ce jeudi, il y avait au moins un bateau qui stationnait sur le site… ©EdA

Elle a été conçue pour offrir plus de confort aux plaisanciers, mais également, de manière plus générale, un aménagement des quais plus convivial pour les promeneurs.

Le site est prévu pour accueillir simultanément un maximum d’une dizaine de bateaux (de plaisance uniquement, à l’exclusion des bateaux-passagers ou des bateaux pour touristes) dont la longueur ne peut pas dépasser 15 mètres.

Il semblerait que le confinement ait incité certains plaisanciers à rester amarrés dans leur premier port d’attache... ©EdA

Précision importante, comme cela est affiché sur le site, la réglementation relative aux haltes nautiques stipule également que les plaisanciers peuvent y stationner uniquement "entre le lever et le coucher du soleil, pendant quelques heures". Pas question donc de s’y amarrer pour plusieurs jours même si l’on sait que la Ville de Tournai aurait souhaité plus de souplesse en ce domaine.

Dans la mesure où l’accès à la halte est entièrement gratuit, les autorités ne disposent pas de chiffres permettant de déterminer combien de plaisanciers y ont fait escale au cours de sa première année de mise en service.

"Nous sommes en mesure de communiquer uniquement le nombre de consommations effectuées par les plaisanciers , précise-t-on à la Ville de Tournai. Entre mai 2021 et avril 2022, nous avons comptabilisé 43 consommations des services (eau et/ou électricité)".

Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu davantage de plaisanciers sur le site car certains ne consomment rien lors de leur halte, mais il est clair que ce chiffre est tout de même relativement bas.

Ceux et celles qui ont pour habitude de se promener dans le coin auront d’ailleurs pu constater que les pontons ne furent guère très fréquentés au cours des 12 derniers mois.

Bien évidemment, la crise sanitaire a sans doute incité certains navigateurs à ne pas quitter leur premier port d’attache.

Il serait dès lors intéressant de refaire un article similaire en mai...2023. Nous y reviendrons, dans 12mois…