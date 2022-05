Un centre dédié à la femme enceinte mais pas que!

«Offrir une pause dans la vie»

Vu son métier, la jeune femme accueille avant tout des femmes enceintes. " Car avant d’être (ou de devenir) maman , elles restent des femmes qui ont besoin de prendre soin d’elles.

Puis, je suis installée dans les mêmes locaux que la gynécologue, le Dr Barret. On peut donc dire qu’on est un "centre dédié à la femme enceinte". Si une cliente a des inquiétudes, je peux lui conseiller d’aller chez M me Barret. Et elle, elle peut me conseiller aux femmes qui ont besoin d’un soin de venir me voir ".

Dans la palette de la Leuzoise d’origine, on trouve un arsenal assez riche. " En plus de mon année en esthétique, j’ai également suivi une formation sur le portage des nourrissons. Je propose donc des soins esthétiques classiques: massage, manucure, pédicure… Mais je peux aussi donner des conseils sur l’allaitement, sur le portage, sur la préparation à l’accouchement. Le but est vraiment d’offrir à la femme une pause dans sa vie. Car si c’est une période magnifique, la grossesse peut aussi être un moment stressant. Surtout quand c’est un premier bébé. Et pour les mamans qui ont déjà un (ou des) enfant (s), c’est une possibilité de prendre du temps pour soi. Car tout passe si vite une fois que l’on est maman ".

Précision toutefois qu’être enceinte n’est pas une obligation pour passer entre les mains de Mathilde. Les soins sont ouverts à toutes. " Car un jour, ces dames finissent par accoucher ", plaisante notre interlocutrice.

Sur Facebook: Mathilde Kestremond, Sage-femme & esthétique