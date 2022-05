On a volé l’aube et le kit pour la messe de l’ancien vicaire de Frasnes

"J’ai constaté que ma boîte à outils était toujours dans la voiture, poursuit-il, mais par contre, mon aube, un livre de bénédiction et un coffret contenant le nécessaire pour dire la messe au home avaient disparu. L’aube n’a pas de valeur, je l’avais cousue moi-même.Quant au coffret, il contenait notamment un calice en terre cuite, un crucifix et des bougeoirs en bambou.Des objets qui avaient été fabriqués aux Philippines où j’étais allé rejoindre un couple d’amis l’année de mon ordination en 2009.Ce sont eux qui me les avaient offerts. Franchement, je ne sais pas si c’est vraiment un vol ou une plaisanterie, car je ne vois pas très bien ce que le voleur pourrait faire avec cela…", conclut l’abbé Pardonce

À moins que le malfrat, pris de remords, ne décide à son tour, de rentrer dans...les ordres.