«Non, Valéry, tu ne vas pas grever!»

Pas catastrophe sociale

Le budget 2022 ayant déjà fait l’objet d’une présentation à la presse (notre édition du 28/03), nous n’évoquons ici que des chiffres non encore précisés: l’aide sociale (850984 €), en diminution de 45000 € par rapport à 2021; 126 dossiers RIS traités en 202, mais déjà 45 fin mars 2022; 39 Ukrainien (ne)s accueilli(e)s par des initiatives citoyennes; 88 résidents (sur 90) à la maison de repos, dont le personnel sera renforcé (" mais on ne trouve plus… "); 44 repas à domicile servis par la cuisine chaque jour, et 430 dans les écoles, Œudeghien ayant rejoint les autres établissements; 13 accueillantes sur seize désormais salariées; le déficit important de 200000 euros pour la résidence services, occupée à 50%, " mais qui sera remplie assez rapidement, ce qui changera tout ", et l’investissement de 311000 euros à l’extraordinaire, pour le Home Saint-Joseph. " L e marasme qu’on avait annoncé en raison de la crise Covid n’a pas eu lieu à Frasnes-lez-Anvaing, commente le président. Parce que l’État fédéral a rempli son rôle et a aidé le CPAS. On croyait même revenir dans des années normales, puis la guerre en Ukraine est arrivée. Ici encore, on craignait une catastrophe sociale. Elle sera terrible humainement, mais pas financière. Pour chaque réfugié(e), l’aide octroyée est équivalente au RIS subventionné à 130%, ce parce que la surcharge de travail est énorme ." Vient s’ajouter à cela néanmoins le problème de l’énergie: " Même des couples où les deux personnes travaillent ne savent plus joindre les deux bouts! On devra peut-être envisager des choses… On verra l’évolution. "

Comme un échevin…

La minorité relève les termes du directeur général et de la directrice financière f.f.: " Budget réellement étriqué, ne laissant aucune marge de manœuvre, etc. ". Michel Devos (PS) comprend mal la diminution des frais de fonctionnement. Il pense qu’un programme d’investissement est nécessaire pour maintenir la maison de repos en bon état, en attendant une éventuelle nouvelle construction: " Car la somme aujourd’hui budgétée ne permettra même pas de voir la place !" Michel Delitte demande si l’idée de sa mise aux normes est abandonnée… Et si une solution est prévue pour remplacer les containers de la Maison du Sucre " gouffres à énergie ". Pour lui, " l’équilibre budgétaire est atteint de façon fictive en espérant un boni au compte 2021… " Jacques Dupire estime l’engagement d’étudiants au niveau du personnel soignant " très délicat, ne pouvant assurer les missions d’un service soignant qualifié. " Sur le projet de nouvelle MR, il reste sceptique: " Il me faudra beaucoup d’explications et de précisions pour l’accepter sans plus de détails, notamment sur les subventions accordée s". Pour Marie-Colline Leroy (Écolo), il ne faut jamais oublier l’effet retard quant aux difficultés que des citoyens pourraient rencontrer à l’avenir: le CPAS doit devenir " un lieu plus ouvert, où on ose aller demander de l’aide, sans craindre un regard péjoratif ." Qu’un budget décent pèse lourdement sur les finances communales ne doit pas être l’idéologie portée par un président de CPAS: " L’aide sociale permet de vivre conformément à la dignité humaine. " Valéry Gosselain avait déclaré qu’un prélèvement sur son fonds de réserve permettait " ne pas grever les finances communales plus qu’elles ne doivent l’être ". Il assume ce terme: " Ne pas abuser…, c’est comme ça qu’on doit gérer un CPAS. " Le président, qui se verrait bien alors ainsi comme un échevin des Affaires sociales, se déclare pour une fusion totale des finances: " Il faut absolument que le CPAS fasse son budget avant le budget communal, et que la demande soit examinée dans une réflexion globale ."