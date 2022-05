Violente agression à Tournai: une personne frappée au visage à l’aide d’un marteau (vidéo)

En cause, une violente agression en rue dont a été victime un homme, très violemment frappé à l’aide d’un marteau ou d’un objet lourd et massif. Il a pu prendre la fuite et se réfugier un moment dans un commerce de la rue avant de disparaître. C’est finalement au Colruyt qu’il s’est abrité une deuxième fois. On ignore si la victime y a été prise en charge par une ambulance, ou si elle a finalement disparu pour éviter de rendre des comptes aux forces de l’ordre. Des inspecteurs de police étaient aussi présents ce mercredi après-midi dans le magasin pour y recueillir des témoignages.

Des personnes ont aperçu la victime complètement ensanglantée. "C’est comme si on lui avait jeté un seau de sang au visage; elle avait perdu des dents et une oreille était apparemment arrachée" , nous dit un témoin.

Le quartier a été bouclé, les commerces ont dû fermer leurs portes.

L’agresseur a été vu dans le quartier en train de quitter les lieux. En courant. Il avait une arme à la ceinture, on ignore s’il l’a utilisée. Un témoin pense avoir entendu un coup de feu, mais il ne peut pas l’affirmer avec certitude dans la mesure où un chantier tout proche provoquait énormément de bruit dans le quartier. "Cet homme était assez impressionnant et sûr de lui. Comme il avait une arme à la ceinture, je pensais que c’était un policier en civil. Mais il n’en était rien".

Une voiture blanche sur place avec deux pneus crevés.

La police de la zone du Tournaisis a envoyé plusieurs agents sur les lieux. Des inspecteurs de la police fédérale sont descendus sur place pour procéder aux investigations d’usage. La police scientifique est attendue pour examiner les scènes de crime, et notamment une voiture blanche dont deux pneus sont crevés.Outre la portion de rue concernée, un des trottoirs a aussi été isolé par des rubans "police" pour permettre des investigations au sol.

La police a conseillé à tous les commerçants du quartier de fermer leur établissement, afin d’éviter toute intrusion, dans l’attente du dénouement des recherches.