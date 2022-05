« Je visais un Top 20 sur le 21 km. Je termine 8e, l’objectif est atteint sur un parcours superbe et technique. J’ai découvert le trail il y a moins de deux ans. Je pratique la course à pied mais aussi le cyclisme sur route depuis un petit moment. Le sport, c’est top et l’ambiance est conviviale », dit le coureur d’Anvaing. F.G.