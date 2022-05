L’hommage du CRAM à Georges Derycker

Dans cette exposition, les visiteurs auront la chance de profiter d’un large panel d’œuvres d’artistes amateurs confirmés ainsi que de certains professionnels.

Pas moins de 200 tableaux et 80 sculptures, représentant le travail de 47 peintres et 23 sculpteurs sont aux cimaises du Centre culturel, dont des œuvres de Georges Derycker et de son petit-fils Georget (1947-2021).

De la peinture traditionnelle à la plus contemporaine – aquarelle, crayon, peinture sur soie, etc.– en passant par la sculpture (bois céramique, métal, verre), c’est une démonstration remplie de créations en tout genre qui ouvre ses portes aux amateurs d’art.

Les exposants viennent des régions francophone et néerlandophone et de différents départements français. C’est dire l’éclectisme et la qualité qui en ressort et qui permet au cercle de garder sa notoriété acquise depuis de nombreuses années.

Le CRAM, depuis plus de 80 ans

Georges Derycker est né le 26 mars 1895 et vit avec ses parents rue du Couet à Mouscron. Il se lance dans la peinture et ouvre en 1920, dans sa rue, un magasin de matériel de peinture et d’encadrement.

"C’est d’ailleurs chez lui que j’achetais mes fournitures lorsque j’ai commencé à peindre", raconte Hélène Ingels.

L’artiste est décédé en juin 1981 à l’âge de 86 ans.

En 1938, répondant à l’appel de l’échevin de l’Instruction publique de l’époque, une exposition artistique est organisée à l’Hôtel de ville de Mouscron, patronnée par les Beaux-Arts.

Dans le même temps, Georges Derycker met en place une exposition individuelle. D’autres artistes se joignent à lui, et en 1938 toujours, le groupe fonde le Cercle artistique mouscronnois dont Georges Derycker devient le président.

Après avoir démissionné en 1943, celui-ci reprend la présidence en 1958 et lance le salon de printemps et d’automne.

Avec les membres du cercle, dont des talents sont aujourd’hui reconnus – Cracco, Chader, Marie-Josée Aerts, Urbino, Roger Coppe et bien d’autres-, il instaure des collaborations artistiques régionales puis transfrontalières.

Se jugeant trop âgé, il quitte la présidence en 1973. D’autres présidents lui succéderont: Abel Cracco, Lucien Vanderdonckt et son petit-fils Georget jusqu’en 2000.

À partir de janvier 2002, après avoir été secrétaire plusieurs années, la peintre et sculptrice Hélène Ingels assure la présidence du CRAM.

Vernissage le samedi 7 mai à 11h30. Exposition accessible gratuitement du 7 au 15 mai de 15 à 17h30 en semaine/de 15 à 18h le week-end.