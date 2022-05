Le Skill gagne la Coupe après le championnat

La réception s’en ressentait et ne permettait pas à Corentin Vleminckx de servir correctement Sam Labie et David Leclercq, qui n’ont pas eu leur rendement habituel (14-18). Au contraire d’un Ethan Denis qui se jouait très régulièrement du bloc tournaisien. Et c’est d’ailleurs lui qui concluait le set sur une nouvelle attaque ligne (20-25). Le Skill entamait mieux le set suivant en passant davantage par le centre avec un Valentin Delrue particulièrement efficace sur courte tendue (6-3). Mais le jeu s’équilibrait et les deux équipes se contrôlaient jusqu’à vingt partout. Malheureusement, deux grosses erreurs au filet ruinaient tous les efforts du Skill, qui devait à nouveau s’incliner (22-25).

Heureusement pour les hommes de Franky Dor, les changements effectués par leur coach au début de la manche suivante s’avéraient payants. Noé Leclercq se montrait très présent au bloc et Nicolas Renaud, monté comme libero, stabilisait la réception (11-6). Le service retrouvé de David Leclercq perturbait aussi la distribution de Baudour qui se mettait alors à perdre son efficacité au filet (20-17). Le passage à l’arrière de Nathan Van Liefferinge profitait encore au Skill, qui finissait par gagner la manche (25-22). Le quatrième set était à l’image du précédent, avec des Tournaisiens de plus en plus efficaces qui haussaient le niveau de service (19-17). David Leclercq était intenable en zone deux ainsi que Victor Lefebvre en zone quatre. Le Skill ne commettait plus d’erreurs et rétablissait de la sorte l’égalité à deux sets partout (25-22). Au tie-break, les formations ne parvenaient pas à prendre l’avantage et restaient donc au coude à coude jusqu’à 14 partout. Une guerre des nerfs débutait alors, les deux équipes ayant chacune plusieurs balles de match. Et c’est un ace magistral de David Leclercq qui finira par les départager (20-18), permettant au Skill de soulever le trophée.