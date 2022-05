La passerelle relie la France et l’îlot belge

Nouvelle étape dans les travaux de rectification de la Lys et d’aménagement des abords. Grâce à l’installation d’une passerelle, une nouvelle liaison vient d’être établie entre la France et la Belgique, tout au moins l’îlot né du creusement d’un nouveau chenal pour supprimer les méandres. Comme les frontières ont été établies par la situation au traité d’Utrecht de 1713, cette bande de terre, bien que située aujourd’hui rive droite de la Lys canalisée, appartient à la Belgique. Côté français, cette passerelle permet de contourner l’arrière de la zone industrielle en passant par l’îlot et d’ainsi assurer la continuité du nouveau chemin de liaison douce sur les bords de la Lys.