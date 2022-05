Invité par le Centre culturel, Jérôme Faucheur, organiste de réputation internationale, a proposé un programme varié et accessible à tous grâce à ses interventions orales au début de chaque morceau.

"C’est une personnalité locale puisqu’il est organiste à Bondues et qu’il a été professeur d’orgue à Hazebrouck et à Comines (F) où j’ai eu la chance de débuter l’orgue , précise Nicolas Buytaert, titulaire des orgues de Warneton. Jérôme Faucheur nous racontait souvent qu’il était un descendant direct de Marcel Dupré, célèbre organiste, pédagogue, improvisateur, compositeur et capable de jouer l’intégrale de Bach de mémoire! Jérôme Faucheur a été l’élève de Jeanne Joulain, elle-même élève de Marcel Dupré" . Pour Warneton, ce fut une première avec un soliste aussi réputé dans un répertoire des écoles allemandes, françaises, belges, anglaises. "Il n’y a que des chefs-d’œuvre qui ne s’usent pas. Le répertoire de ce concert était divers, notamment avec des morceaux qui étaient des transpositions d’œuvres classiques pour orchestre et même pour fanfare. J’ai une admiration pour l’orgue belge avec, en particulier, César Franck", précise Jérôme Faucheur. Notre organiste lillois a terminé avec deux improvisations dédiées à l’Ukraine: l’une sur le thème de la Paix du parisien Jean Langlais et l’autre sur l’hymne national ukrainien. Bravo pour ce beau concert sur cet instrument inauguré en 1929.