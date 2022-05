Une «galère» pour les endroits de camp

La Fédération nationale des patros estime qu’il faudra entre 400 et 600 lieux supplémentaires pour recevoir les 120000 jeunes des différents mouvements de jeunesse francophone à l’été 2023.

Où sont passés les lieux d’accueil?

Pour les jeunes de Frasnes, la question ne se pose ni pour 2022 (camp à Barvaux-sur-Ourthe), ni pour 2023 (Baraque de Fraiture).Deux étés avant de voir venir, c’est une marge de manœuvre relativement confortable, dont ne disposent évidemment pas tous les mouvements de jeunesse.

" On s’y prend neuf ou dix mois à l’avance ", expose Pierre Joye, chef d’unité des Scouts de Luingne. Le Mouscronnois voit deux désavantages à la réforme des rythmes scolaires.Le premier?" Le petit camp que l’on organise à Pâques sera impacté, puisque les animés auront leurs vacances en mai et la majorité des animateurs en avril, vu qu’ils sont universitaires. D’un camp de quatre jours en semaine, nous devrons trouver une alternative pour en faire un du samedi au lundi de Pâques. "

Le deuxième problème concerne aussi les différents camps estivaux. " Les 6-8 et les 8-12 ans partent une dizaine de jours en bâtiment.Les 12-16 aménagent leur camp dans une prairie. Avec les préparatifs, ils y restent 18 jours. Par solidarité pour que tous les mouvements trouvent un lieu pour s’établir, on nous demande de réduire la durée de notre camp, de passer à une dizaine de jours. Une possibilité qui ne nous enchante pas ."

«Anticiper l’été 2023»

À Luingne, les moins touchés par cette réforme sont finalement les 16-18 ans, qui partent tous les ans à l’étranger. Pour les plus jeunes, il faudra s’adapter et trouver des solutions. "On se réunit dimanche pour discuter des alternatives à cette réforme" , confirme Pierre Joye.

À ce titre, la Fédération des scouts de Belgique précise que toutes les unités sont concernées, peu importent leurs dates habituelles de camps." Nous risquons d’être confrontés à un phénomène de réactions en chaîne, où même les camps ne se déroulant pas début juillet seront impactés. C’est pourquoi nous invitons chaque unité à anticiper l’été 2023. "

Anticiper, le patro de Frasnes l’avait fait en trouvant un camp à Sprimont en 2021." Le lieu a été détérioré par un incendie début juin. En catastrophe, on a pu trouver un autre quartier général à Amblève, mais qui ne convenait ni aux petits, ni aux grands ", reprend Axelle Beljonne. " Les deux présidents avaient passé une centaine de coups de fil, on avait même élargi le secteur à la Flandre et au reste de la Wallonie. J’espère que ce cas particulier ne deviendra pas une norme pour les années à venir. Parce que trouver en France me semble plus compliqué pour des raisons administratives. "