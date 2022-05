Non pas un, mais des Américains à Dott’nies!

Originaire du Minnesota, Casey Wellman est depuis 2019 installé à Mouscron et travaille pour la brasserie De Ranke. Dans son pays, ce trentenaire passionné de bières a aussi travaillé dans une brasserie, « Boom Island Brewing Company », située à Minneapolis et il est resté en contact avec les patrons. Ces derniers sont venus avec d’autres citoyens américains pour visiter la Belgique et quelques brasseries nationales.