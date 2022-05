Le Tournaisis, lieu de tournage prisé des Petits Meurtres d’Agatha Christie

Au château de Rumillies

À la recherche d’un château entouré d’un parc, la production est tombée sous le charme du château de Rumillies (rue du Croquet); une après-midi de tournage en extérieur est notamment prévue le 11 mai tandis que d’autres scènes pourraient être tournées au sein du domaine privé dans les jours à venir; les équipes techniques sont déjà en train de prendre possession des lieux.

La majestueuse drève Thorn

Quelques jours plus tard, le 23 mai, c’est à Chercq (matin) et à Béclers/Thimougies (après-midi) que résonneront les "silence, on tourne", "moteur", action", "coupé". À Chercq, c’est la majestueuse et arborée drève Thorn, et ses alentours (rue de l’Église et la placette du chemin de Halage) que l’on devrait pouvoir distinguer à l’écran. À Béclers/Thimougies, le tournage se concentrera autour de la Ferme du Préau.

Deux journées de tournage, du 24 au 25 mai, sont aussi prévues dans le centre-ville de Tournai et dans ses rues au caractère authentique et historique particulièrement appréciées par la production pour plonger les téléspectateurs quelques décennies en arrière. Notamment dans le quartier "Saint-Jacques", où comme en 2017, les caméras s’installeront le mardi 24 mai à la rue des Sœurs Noires, des Carmes, du Mont-De-Piété, des Bouchers Saint Jacques… Le mercredi 25 mai, le tournage se focalisera autour du parc communal, et du square Bonduelle.

À noter que durant les journées de tournage, le stationnement et la circulation seront interdits autour de ces différents lieux.