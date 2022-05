"C lassée comme site le 4 octobre 1974, la drève de Maire est une longue avenue plantée d’une double rangée d’arbres. Elle s’étale sur 70 m de largeur. La drève est composée de deux bandes latérales d’une largeur de 25 m, propriétés du domaine public communal et d’une bande centrale de 20 m de largeur appartenant au domaine public de l’État" , peut-on lire sur le portail officiel Wallonie.be.

Une réalité que beaucoup ignorent si l’on en juge par le manque de respect total dont fait l’objet le site aux accotements considérablement dégradés; surtout là où se garent des voitures au pied des platanes.

"Ce qui peut se traduire par un tassement et une asphyxie racinaire pouvant à long terme induire la mort du sujet" , nous explique Gauthier Fontaine, responsable des Espaces verts de la Ville de Tournai.

Un penchant qui n’inquiète pas vraiment les spécialistes

Contrairement à ce que pensent certains, si les platanes de l’avenue de Maire penchent tous du même côté, ce n’est pas en raison de la dégradation des accotements.

S’ils penchent, c’est parce qu’ils cherchent la lumière... ©EdA

"Le penchant des arbres est lié au phénomène de phototropisme, précise Gauthier Fontaine. Ce qui signifie que l’arbre pousse vers la lu mière.

Un phénomène qu’il ne faut pas confondre avec l’héliotropisme dont il est question quand une plante se tourne vers le soleil, comme le tournesol par exemple.

Dans le cas des platanes, l’arbre produit du bois de réaction qui lui permet de pousser penché.

En toute saison, la drève possède un charme certain, surtout quand elle est désertée par les voitures… ©EdA

Une fois la lumière atteinte, on observe un redressement de la flèche."

Pour la petite histoire, on notera que les platanes en bonne santé peuvent avoir une durée de vie d’environ 1000 ans; ceux de la drève de Maire sont beaucoup plus jeunes, tout au plus 200ans, et atteignent à peu près 25 mètres de hauteur.

"Ces arbres sont à taille adulte, ils ne pousseront plus en hauteur mais en diamètre" , conclut Gauthier Fontaine.

Leur arrêt de mort avait été signifié en 2017

En 2017, une dizaine d’arbres avaient été frappés d’une croix rose, signifiant qu’ils devaient être abattus.Le caractère remarquable du site les a sauvés.Temporairement? ©EdA

Sur les 28 platanes qui poussaient devant l’ancien site d’Unisac avant l’incendie de cette entreprise en 1995, une vingtaine avait survécu. En 2017, La Division nature et forêt du SPW attirait l’attention de la Ville sur la nécessité d’en abattre une bonne dizaine, car une importante détérioration avait été constatée au niveau de l’insertion de leurs branches charpentières. De la pourriture menaçait en effet très sérieusement le maintien de ces dernières, était-il précisé dans un rapport de l’institution en question. Le même rapport préconisait de replanter ensuite 28 arbres pour retrouver l’alignement originel.

Des interventions ponctuelles - et des tempêtes - ont permis de limiter la casse depuis cette époque mais les arbres qui avaient été marqués d’une croix rose signifiant leur arrêt de mort ont été épargnés par les tronçonneuses.

Un platane peut vivre plus de 1000 ans.Dans le sud de la France, à Apt, même pratiquement creux, ils sont renforcés au moyen de barres de fer pour être préservés.Une initiative dont pourraient bénéficier les platanes tournaisiens? ©EdA

Un permis a été introduit en 2021 afin de permettre l’abattage des arbres en question, mais il a été refusé précisément parce que l’on se situe sur un site classé. Un (nouveau) rapport de Hainaut Développement, prévu suite à la tempête Eunice, est attendu dans la perspective de relancer ce dossier.

Quand on observe l’état des platanes multicentenaires de la ville d’Apt dans le Vaucluse, où les arbres ont été préservés notamment grâce à l’adjonction de tirants métalliques à l’intérieur des troncs (creux), on se dit que nos platanes tournaisiens mériteraient peut-être, eux-aussi, un sursis…