Agenda bien rempli pour les aînés

Après deux ans d’interruption, les activités reprennent. Le conseil se compose depuis le 25 mars 2019 de quinze membres effectifs et de cinq représentants politiques avec comme président Serge Titeca et comme vice-présidente Anne Deleruelle. "Les activités proposées se veulent diverses pour toucher le plus de personnes possible, compte tenu des différences d’âge, d’état de santé… Pour avoir un maximum de participants, nous veillons à les décentraliser avec au moins une par village et à garder aussi des prix démocratiques. Pour de nombreuses personnes, les voyages et autres animations ne seraient pas possibles sans le conseil des aînés." poursuit la bourgmestre.

Voici l’essentiel de l’agenda pour les activités d’une journée: atelier de composition florale (30 mai), journée d’Histoire à Albert (21 juin), fête des aînés (6 juillet), journée à Pairi Daiza (8 septembre), journée à La Panne (19 septembre), après-midi loto (10 octobre), atelier confection cartes de vœux (7 novembre), fête de Saint-Nicolas (25 novembre), repas des retrouvailles (8 décembre), marché de Noël à Gand (16 décembre). Les détails des activités sont repris dans le mensuel "Vivre à Comines" et sur le site internet de la Ville. "Pour les voyages de plusieurs jours, le bureau du CCCA choisit les destinations en fonction des demandes. Un voyage par an est organisé en Europe et un autre plus loin. Ils sont organisés par des agences spécialisées. Pour toutes ces démarches, je remercie les secrétaires Cassandra Vanhove et Leslie Vandaele" , ajoute Serge Titeca.

Du 11 au 15 juillet 2022, suite à une proposition de Chantal Bertouille membre du comité "Mémoire et Démocratie", un voyage intergénérationnel en Allemagne en bus va permettre de perpétuer le devoir de mémoire en passant notamment par le camp de concentration de Dora. Du 1erau 8 octobre 2022, le conseil consultatif communal des aînés propose un voyage en avion en Corse.