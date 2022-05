Warneton: trois chiens perdent la vie dans une habitation détruite par le feu

Venant de l'arsenal de Warneton, deux auto-échelles, trois autopompes et deux camions citernes ont été dépêchés sur les lieux. Des renforts, en personnel et en matériel, sont venus de Mouscron et des casernes de Wervicq et d'Ypres.

" À notre arrivée sur place, le bâtiment était déjà entièrement embrasé. Le feu avait pris dans la toiture, au niveau des combles, puis s'est propagé à l'ensemble de la maison.

Le feu s'est ensuite communiqué à la maison attenante mais a rapidement été maîtrisé. Enfin, une troisième habitation a été touchée, uniquement par des fumées. On ignore les causes de l'incendie. ", indiquait le lieutenant Guy Michaux, qui a dirigé l'intervention.

Le décès des trois chiens

Les occupants, un couple qui est propriétaire de cette habitation trois façades, s'étaient absentés durant quelques heures quand le sinistre a pris naissance. Personne n'est donc blessé. Par contre, les trois chiens qui se trouvaient dans la maison ont été retrouvés morts, intoxiqués par les fumées.

Les dégâts sont considérables et la toiture a été complètement calcinée. La maison n'est plus habitable et le couple sera relogé.

Grâce au travail efficace des pompiers, les dégâts à la maison mitoyenne ont pu être limités, mais les fumées ont envahi la maison.

Après avoir maîtrisé l'incendie, les pompiers ont assuré la sécurité des lieux et celle du bâtiment. Durant de longues heures, cet axe important de l'entité a été coupé à la circulation entre la rue d'Ypres et le rond-point de la place de Bas-Warneton; ce qui n'a pas été sans poser quelques soucis.

En six semaines, sur l'entité, il s'agit du quatrième incendie qui ravage une habitation.

Rappelons que le samedi 2 avril, au Bizet, le sinistre avait coûté la vie à deux filles de 10 et 12 ans.