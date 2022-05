REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES: Une belle capacité d'adaptation à la HELHA (Leuze-en-Hainaut)

La réforme des cycles scolaires dans les établissements francophones, même si elle ne s’applique qu’à l’enseignement obligatoire, s’apparente à un casse-tête organisationnel pour les écoles supérieures. À la HELHa, on a toutefois fait montre d’une belle proactivité en réaménageant les horaires de la rentrée 2022-2023 afin que les enseignants et étudiants ne soient pas trop pénalisés.

M. Vifquin, quel regard portez-vous sur le nouveau calendrier?

On collabore étroitement avec l’enseignement obligatoire, vu que l’on forme des étudiants qui, demain, donneront cours en maternelles, primaires et dans le secondaire. En tant qu’ancien instituteur, ce changement me semble être une bonne idée car il permettra d’effacer les inégalités. La meilleure répartition entre les périodes de repos et de cours pourrait rendre les apprentissages plus efficaces. Certains trimestres sont tellement longs que l’on ressent pas mal de fatigue chez les enfants.

Comme c’est déjà le cas dans nos sections, je pense qu’une réflexion doit être menée sur le temps scolaire par rapport aux types d’activités, avec l’objectif de mettre les élèves en situation d’apprentissage. Les professeurs ne sont pas là que pour déclamer la matière mais interviennent aussi comme personnes-ressources (ateliers de découverte de matériel, jeux de stratégie, présentation d’un livre…).

Ce que je trouve dommage, c’est de ne pas avoir instauré le même système pour l’ensemble du pays. Cette absence d’uniformisation engendre des effets non désirés qui sont envahissants.

Les inquiétudes étaient légion dans le supérieur lorsque la réforme a été annoncée…

Tout changement fait peur. Les principales craintes tournaient autour de l’organisation des stages pour nos étudiants et des bouleversements familiaux engendrés chez les membres de notre personnel, les enseignants du supérieur et ceux qui travaillent en parallèle dans l’obligatoire. Le fait de ne plus avoir des vacances communes avec leurs enfants générait forcément des crispations.

On s’est dit que ça allait être un casse-tête organisationnel mais les choses se dénouent progressivement grâce à la proactivité des autorités de notre Haute école et la souplesse des autorités compétentes.

Comment la HELHa est-elle parvenue à minimiser les impacts indirects de la réforme sur la prochaine année scolaire de ses étudiants/professeurs?

Dans le calendrier, les responsables de la HELHa, qui compte 10000étudiants sur ses différentes implantations, ont réussi à aligner certaines périodes avec une partie des congés en vigueur dans l’enseignement obligatoire. Une disposition qui respecte le cadre imposé. Cette flexibilité a joué en notre faveur.

Des jours ont ainsi été rassemblés de manière à dégager une semaine complète de congé (sur les deux prévues de la 1rematernelle à la 6esecondaire) à la Toussaint et au Carnaval. Les membres du personnel pourront ainsi profiter de congés en même temps que leurs enfants. Pour la période de Noël, les deux semaines de repos étaient déjà acquises.

La situation la plus ennuyeuse concerne les maîtres-assistants qui ont un pied à la fois dans une école fondamentale ou secondaire et dans le supérieur. S’il n’y avait pas eu ces ajustements, les congés de ces professeurs auraient été plus chahutés, sachant qu’ils auraient été contraints de prester des heures d’un côté et pas de l’autre.

Nos agencements de planning ont récemment été exposés lors d’un conseil réunissant les représentants du corps enseignant et des étudiants. Cette présentation a été de nature à les rassurer.

Reste l’épineux problème de la formation, avec un nombre réduit de semaines pour la mise en place des stages…

Avec les aménagements opérés pour la Toussaint et le Carnaval, on a déjà trouvé des solutions en calquant une partie de nos horaires sur le futur calendrier de l’enseignement obligatoire.

Une réflexion est en cours par rapport aux congés de printemps qui tomberont du 1er au 15 mai alors que nos congés officiels sont programmés du 1erau 15 avril. Si tout reste en l’état, on sera dans l’impossibilité de planifier des stages sur avril-mai. Ce sera problématique, notamment pour nos étudiants de 3eannée qui ont dix semaines de stage à prester.

Des discussions sont en cours pour évaluer notre marge de manœuvre sur cette période et ainsi tenter de contourner ces difficultés. Je suis optimiste quant à la souplesse qui pourrait être accordée par les autorités (Fédération Wallonie-Bruxelles). Pour ce qui est de l’année scolaire 2023-2024, un groupe de travail est à la manœuvre au niveau de l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur). J’ai bon espoir que l’on puisse aboutir à un système de calendrier mieux ajusté entre les différents niveaux d’enseignement.

Quid de la codiplômation, qui donne l’opportunité aux étudiants de suivre une partie de leur cursus dans un établissement situé de l’autre côté de la frontière linguistique?

Au niveau pédagogique, on est très peu impacté au sein de la HELHa étant donné le peu d’étudiants qui se déclarent candidats. En revanche, il sera nécessaire à l’avenir de s’accorder avec les universités sur les congés. J’ai confiance car nous œuvrons main dans la main avec l’UCLouvain en vue de finaliser des accords. On étudie déjà le calendrier 2023-2024. Pour le moment, le domaine de l’éducation (NDLR: il y a 5 départements à la HELHa) doit essayer de s’adapter au calendrier de l’obligatoire, surtout pour l’organisation des stages.

Le supérieur est aussi visé par une série de réformes, dont celle sur la formation initiale (de 3 à 4ans) des enseignants du tronc commun…

Les jeunes vont-ils se mobiliser en s’inscrivant en nombre dans des études dans l’enseignement? J’espère que la future formation les séduira, pour que l’on puisse enfin sortir notre métier de la zone rouge, eu égard à la pénurie récurrente de personnel.