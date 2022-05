N’empêche, la motivation des membres du Club dottignien – dont le but est de servir – a permis de remettre sur pied cette manifestation caritative qu’est la balade de Ronceval.

On peut l’affirmer, ce rendez-vous est devenu un incontournable du 1er mai pour servir la bonne cause.

Le changement de site, rue Vicaire Georges Minne, n’a en rien perturbé les nombreux participants.

Comme l’explique Philippe De Deurwaerder, qui chapeaute l’organisation: "Depuis plusieurs années, le Rotary aide l’ASBL Ferme des Jeunes via une partie des bénéfices de la balade. Le Club a décidé d’être partenaire de son projet de rénovation et, cette année, elle recevra la rémunération pour la location du site. Tous les bénéfices sont redistribués en faveur des nombreux projets proposés par les associations sociales et culturelles tant locales, régionales qu’internationales. Pour 2020, ce ne sont pas moins de 23000 € qui ont été distribués dans notre région, notamment par l’intermédiaire des 120 colis de Noël à l’attention des plus démunis."

Pour cette édition, grâce également à une météo clémente, le public était nombreux à se déplacer jusqu’à Dottignies.

Au départ de la Ferme des Jeunes, plusieurs activités étaient proposées, à commencer par des balades à pied de 13 et 22 km et une marche familiale de 6 km.

Les randonnées cyclotouristes ont aussi attiré pas mal de monde. Quelque 80 voitures anciennes ou d’exception et tout autant de motards se sont élancés dans un parcours d’une centaine de kilomètres préparé par des passionnés. Au retour, chacun a trouvé de quoi se revigorer auprès des différents food trucks.

L’après-midi, l’ambiance musicale était assurée par l’artiste Marc Librecht et les enfants ont pu se défouler sur les châteaux gonflables toujours bien appréciés.

"Quand on veut, on peut": le Rotary Club Dottignies Val d’Espierre l’a une nouvelle fois démontré, pour le plaisir du public mais aussi de ses membres et de tous les sympathisants qui se sont investis pour que cet événement soit un succès.