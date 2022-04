L’enseignement immersif devra trouver son rythme en Wallonie picarde

Des dizaines d’enseignants domiciliés en Flandre sont concernés par la réforme; certains devront parfois jongler avec le rythme de leur enfant scolarisé en Flandre, et le leur en Wallonie.

Tout le monde reste, malgré les distances

Juffrouw Justine Mazzer, directrice de l’école communale de Lesdain, originaire de Comines-Warneton, est domiciliée à Brunehaut. Mais trois enseignantes en immersion font la route depuis Dadizelle, Moon et Courtrai.

Elles continueront à le faire l’année prochaine.

Malgré les longues distances. En dépit de la différence salariale par rapport à ce qui peut leur être proposé en Flandre. Malgré l’inexistence de matériel didactique spécifique pour l’immersion. "C’est qu’elles se sentent bien ici, et parce qu’il y a un bon esprit d’équipe. Elles travaillent avec cœur et passion, elles adorent leur métier. Je pense que lorsque c’est le cas on a du mal à retourner travailler dans un enseignement plus classique" , nous dit Mme Justine.

La modification des périodes de vacances scolaires en FWB ne va pas faire partir les enseignantes néerlandophones de Lesdain. "Pour l’instant, la question ne se pose pas. Mais à l’avenir, en raison de situations familiales, il pourrait y avoir des conséquences. Heureusement, et c’est un espoir pour les écoles comme les nôtres, l’idée de modifier le rythme scolaire fait aussi son chemin au nord du pays".

«On croise les doigts chaque année»

Dans beaucoup d’écoles immersives, c’est chaque année un défi pour stabiliser l’équipe d’enseignants néerlandophones (ou assimilés). Corinne Risselin, échevine de l’enseignement à Péruwelz, connaît bien les difficultés liées à la pénurie actuelle d’enseignants. Directrices et directeurs d’établissements doivent régulièrement s’organiser lors d’absences de collègues pour cause de maladies, sans parfois parvenir à trouver un ou une remplaçant(e). À l’école du Centre, inscrite dans l’immersion depuis une bonne dizaine d’années, la situation est encore plus criante. "C’est très difficile de trouver des enseignants qui peuvent travailler dans l’immersion. Alors quand on a une équipe complète, on croise les doigts pour que personne ne soit malade, pour que des situations familiales ne changent pas… L’an passé, et l’année précédente, la direction a dû se résoudre à supprimer l’immersion dans certaines classes car on ne savait pas remplacer l’un ou l’autre enseignant. C’est vraiment une situation stressante pour tout le monde".

Originaires de Bon-Secours, Tournai et Dottignies, les trois enseignants de l’école du Centre n’habitent pas si loin de leur lieu de travail. Leur vie familiale n’est donc pas impactée par une différence de rythme scolaire entre la Flandre et la Wallonie. "En principe, l’équipe actuelle va continuer l’année prochaine. Et c’est une bonne chose car l’école a trouvé une stabilité après des hauts et des basil y a quelques années".

Des stages à Celles

Chaque école immersive représente chaque fois une situation différente.

Ainsi, au Centre scolaire libre de Celles/Mont-de-l’Enclus, on se trouve face à ce double cas de figure: des enseignants néerlandophones donnent cours sur le site d’Escanaffles où se pratique l’immersion, et des enfants domiciliés de l’autre côté de la frontière linguistique sont scolarisés à Celles en submersion pour apprendre le français.

"Il y a donc beaucoup de cas différents dans notre école. Il est prévu de mettre en place des stages pour aider les parents néerlandophones à trouver des solutions pour leurs enfants quand ceux-ci seront en vacances", explique Emmanuelle Tambour, directrice ff. "On recherche des partenaires pour lancer des stages de langue, de sport… Un de nos enseignants assure aussi des ateliers de gestion des émotions. Suite à la crise du Covid, des angoisses sont encore présentes chez certains enfants, ça répond à une demande".

Et quid des enseignants néerlandophones de l’école qui ont des enfants scolarisés en Flandre? "Ça ne pose actuellement pas de problème. Mais j’espère que la Flandre va aligner le rythme scolaire sur celui de la Wallonie" .