La braderie de Lille, l’une des principales d’Europe, organisée traditionnellement chaque premier week-end de septembre mais annulée ces deux dernières années en raison de la pandémie, aura bien lieu les 3 et 4 septembre 2022. Le public appréciera le retour d’approximativement 5 000 vendeurs repartis sur les 75 km de rues, la dégustation des moules et bien sûr la partie musicale et festive. T.T.