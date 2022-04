C’est que Jean-Marie Brenard et son épouse Marie-Ange Lebrun ont toujours entretenu des relations chaleureuses tant avec leurs proches que les voisins et amis.

Si Jean-Marie est né du côté français, à Mouchin, le 29 octobre 1933, c’est en leur domicile actuel que Marie-Ange poussa son premier cri le 29 août 1929. Jean-Marie travaillait en qualité d’apprenti dans la boucherie proche de chez Marie-Ange. Il tomba sous son charme, le coup de foudre se concluant par un mariage célébré le 20 avril 1957. S’il occupa plusieurs emplois, c’est surtout en qualité de marchand de légumes ambulant que Jean-Marie fit sa renommée. Il couvrait ainsi les villages d’Esplechin, La Glanerie, Rumes, Willemeau et bien sûr Froidmont.

Bientôt 4 générations

Marie-Ange et Jean-Marie ont eu trois garçons. La famille s’est agrandie au fil du temps avec l’arrivée de six petits-enfants dont cinq filles. Et en cette année jubilaire, une bonne nouvelle est très attendue avec l’arrivée prochaine… d’un arrière-petit-fils. Les quatre générations masculines seront ainsi en place et assureront la continuité du nom Brenard!

Les visites régulières de la famille et des amis motivent incontestablement le couple qui en a bien besoin Marie-Ange connaissant des problèmes de santé depuis plusieurs mois. Tout en secondant au mieux son épouse, Jean-Marie a entrepris – à son rythme – la remise en ordre de son jardin qui a toujours été une de ses grandes passions.