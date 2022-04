Originaire du nord de la France, Druscilla Vincent a lancé une pétition qui a engendré de nombreux commentaires à propos de l’état de son cheval et de son poney. D’autres témoignages ont afflué, faisant état des mauvaises conditions dans lesquelles les animaux seraient accueillis. Marie-Line dément.

Marie-Line Huin se dit clairement victime d’acharnement et avance des querelles de bas étage, des dénonciations calomnieuses et de la jalousie pour expliquer ce qu’elle pointe comme une cabale. "Ce vendredi matin, j’ai décidé d’aller porter plainte."

Animaux ressuscités!

Lors de notre arrivée, elle tient à nous montrer des chevaux ressuscités! "Ils ont été déclarés morts. Mais les voilà. Je devrais les appeler Marie et Jésus, non? "

Elle explique qu’en réalité, la photo de Perle et de James a été extirpée de son contexte.

Une bulle à foindu centre équestre remplie, comme toujours, assure la propriétaire. ©ÉdA

"La photo les montre couchés et paraissant inanimés. Il arrive que les chevaux se couchent quelques instants , dit-elle. Mais ils ne sont pas morts. Enfin, vous voyez le détournement. Et je ne vous parle pas des faux profils créés sur Facebook pour alimenter la polémique. J’ai vu des messages affirmant que je ne donnais pas assez de foin aux chevaux. Or, regardez les bulles à foin. Elles sont remplies. De toute façon, il y a toujours à redire. Quand j’ai construit mes nouveaux box, j’ai eu des ennuis, soi-disant parce que je n’avais pas les autorisations. J’ai aussi eu des soucis pour mes containers."

"Elle est espionnée"

Cette dame, dont la fille possède un cheval au centre équestre, nous livre elle aussi son ressenti. "Il y a clairement un préjudice moral et financier pour Marie-Line. Elle donne des cours, organise des rallyes qui ont beaucoup de succès et ces commentaires viennent entacher sa réputation. Elle est comme surveillée, espionnée. C’est du harcèlement."

Nous ne sommes ni contrôleurs, ni policiers, mais Marie-Line nous fait visiter aussi les écuries. Elle est dans le circuit depuis 25 ans. "Il y a une vingtaine de chevaux ici."

Nous quittons Marie-Line Huin et le centre équestre avec un sentiment bizarre. Nous ne la prenons pas pour une sainte. Pas pour une criminelle non plus, alors que des témoignages la décrivent comme la Thénardier de Bernissart. Un tel déferlement… Il doit nous manquer une pièce au puzzle. Marie et Jésus détiennent peut-être les clés du mystère…