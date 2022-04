La pose des pavés avance à grande vitesse.Elle a débuté du côté du pont de fer. ©EdA

Celui-ci entre dans le cadre du dossier "Travaux de pavage 2021" financé par la Ville. Il s’agit non pas d’une réfection mais bien d’un gros entretien de voiries en pavés de pierre et donc sans intervention en sous-sol, comme le nécessiterait un remplacement de l’égouttage, par exemple. D’aucuns ont posé la question de la nécessité et de la pertinence de cette intervention, à laquelle la Ville répond ceci: "Ces travaux sont nécessaires afin d’assurer le maintien en état de la voirie en évitant ainsi toutes dégradations ultérieures qui pourraient entraîner un risque pour la sécurité des usagers".

Quant à la question de savoir s’il ne fallait pas prioriser la réfection de la rue St-Martin, on vous répondra que les travaux concernant cette dernière sont prévus dans un tout autre cadre, en l’occurrence celui définit par le PIC (Plan d’investissement communal) 2022-2024 cofinancé par la RW à 60%.

Le pavage a commencé et avance à grande vitesse

L’enlèvement des pavés a été réalisé mécaniquement mais la plupart des autres opérations sont manuelles... ©EdA

Pour l’heure, le revêtement en pavés mosaïques et sa couche de pose ont été démontés mécaniquement entre les carrefours situés à chaque extrémité de la rue du Cygne.

Si l’alimentation en matériaux est également assurée à l’aide de machines, le pavage proprement dit se réalise manuellement ainsi que la coulée du mortier (liquide) nécessaire au scellement des pavés (soit, la "coulisse" pour reprendre le jargon des hommes de métier). Ce travail est effectué par "tranche" de 500 m2; sachant que la rue du Cygne en fait environ 1000, il faudra donc effectuer deux fois cette dernière opération. Il ne restera alors qu’à attendre que tout soit sec avant de rouvrir la voirie à la circulation. Le temps de séchage préconisé étant de 28 jours, ceci explique aussi pourquoi il faut un certain temps pour finaliser ce type d’entretien.

C’est la société Eurovia, soit la même que celle qui prend en charge les travaux de la rue Royale, qui gère ce chantier.

Les trottoirs ne seront refaits que là où il y a des soucis et ce travail sera effectué par les ouvriers communaux… ©EdA

Comme on peut s’en rendre compte sur le terrain, les paveurs sont déjà l’œuvre et ont entamé leur dur labeur en commençant du côté du pont de Fer. Précisons qu’il ne sera pas question de démonter les trottoirs, ces derniers feront toutefois l’objet de réparations ponctuelles qui seront effectuées par les ouvriers communaux.

Les piétons continuent donc à avoir accès aux différents commerces pendant toute la durée du chantier.

Ensuite, la rue des Maux sera aussi repavée à certains endroits

Les commerces restent accessibles aux piétons pendant la durée des travaux… ©EdA

Dans le cadre du même dossier que celui évoqué ci-dessus, sont également prévus des travaux d’entretien de la rue des Maux. Ici, les réparations se feront en recherche (soit ponctuellement où cela est nécessaire). Par contre, la totalité des joints sera également refaite.

Le calendrier de ce prochain chantier n’a toutefois pas encore été déterminé.Nous y reviendrons en temps utile.

Pas très heureuse en pleine saison…

Le magasin vit en partie grâce à la vente de vêtement de cérémonie et de mariage, mais ce n’est pas sa principale ressource... ©EdA

Pour Déborah Bovy, gérante de la boutique Vert d’Or, "La vente des robes de mariage et de cocktail représente environ 30% de notre activité et si ce secteur est moins impacté par les travaux car nous souffrons peu de la concurrence dans ce secteur, ce n’est pas vrai pour le reste de notre offre, soit le prêt à porter de manière plus générale. Nous sommes en pleine saison et nous ressentons fortement le fait que la clientèle hésite à venir dans la mesure où la rue n’est plus accessible aux voitures.

S’il est un aspect positif à souligner, c’est la gentillesse des dames de la commune qui sont venues nous soutenir pour effectuer les démarches à remplir pour pouvoir obtenir les primes de compensation prévues dans le cadre de ce type de chantier…" .

Le patron de l’Épicerie prévenu trop tardivement...

«Si j’avais été prévenu plus tôt, j’aurais pu anticiper certaines commandes, explique le dynamique patron de l’Épicerie. ©EdA

Aurélien Slabbinck, patron du restaurant l’Épicerie, nous a déclaré: "Nous avons été prévenus à peine une semaine avant le début des travaux, ce qui laissait peu de temps pour anticiper des commandes, par exemple.Cela a aussi posé problème pour ceux qui, comme moi, occupent un garage dans la rue.

Nous pouvons obtenir une autorisation de stationnement en zone bleue, mais il faut faire des démarches pour en bénéficier et en si peu de temps, il est difficile de le faire dans les délais quand on travaille.Cela m’a déjà valu deux PV. Pour le reste, personnellement, les travaux n’ont pas vraiment d’impact sur la fréquentation du restaurant car nous fonctionnons très bien avec les réservations, mais pour certains commerçants, c’est plus compliqué, semble-t-il..."