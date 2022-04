"Belfius souhaitait que ça aille vite parce qu’il y avait d’autres amateurs, a ainsi expliqué le bourgmestre. Le prix était de 505000 € et nous avons pu le faire passer à 452000 €.Nous allons pouvoir entreprendre les démarches pour aller chercher des subsides dans le cadre de ce dossier par le biais de la rénovation urbaine, à savoir 80%pour la partie logement et 60%pour la partie commerce".

Pour la commune, il s’agit d’un investissement productif. Elle va percevoir les revenus liés aux deux appartements à l’étage et à la surface commerciale au rez-de-chaussée. L’installation d’un commerce est bien entendu espérée.

Endroit idéal pour un distributeur de billets

"Et puis, si nous devons un jour accueillir un distributeur de billets comme nous le souhaitons, on aura déjà la possibilité de le faire dans ces locaux puisqu’il s’agit d’une ancienne banque" , a assuré le bourgmestre. Ce sera plus facile que d’installer un distributeur ailleurs et en plus, ce sera sur la Grand-Place.".